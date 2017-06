Radolfzell Parkraumkonzept: Pläne der Stadt irritieren Bürger und Touristen

Beim Parken hört der Spaß auf: Ärger gab es jüngst um ein Plakat der Stadtwerke, wonach es am Strandbad keine Stellplätze mehr gebe. Überhaupt kommt das Parkraumkonzept der Stadt bei vielen Betroffenen nicht gut an.

Das Parkraumkonzept der Stadt ist bisher erst in der Planungsphase. In einem ersten Schritt aber wollen Stadt und Stadtwerke den Shuttlebus auf die Mettnau bewerben und ließen dazu Banner aufstellen. Der Text: Es gebe keine Parkmöglichkeit auf der Mettnau. Seither schlagen die Wogen hoch, manche Radolfzeller fürchten, man wolle Familien vom Strandbad vertreiben. Im Rahmen ihres Konzepts will die Stadt, dass das Parken in der Stadt kostenpflichtig wird, auch der Messeplatz soll bewirtschaftet werden. Im Gegenzug soll dafür das Busfahren günstiger werden: wer den öffentlichen Verkehr nutzt, wird also belohnt.

Samstagmorgen auf dem Messeplatz, Parkmöglichkeiten gibt es reichlich. Das ist einer der Gründe für Bernhard Schanegg aus Pforzheim, weshalb er für seine Gruppe von Fahrradtouristen Radolfzell ausgesucht hat. "Wir werden hier über Pfingsten die Umgebung genießen, Essen gehen und natürlich auch übernachten," sagt der Radtourist. Seit Januar habe er diese Tour geplant. Die Parkmöglichkeiten seien dabei ein wesentlicher Punkt gewesen. "Wenn wir dafür zukünftig bezahlen müssen, dass wir Geld in Radolfzell ausgeben, kommt dieses Reiseziel für uns nicht mehr in Frage", ist Schaneggs Fazit.

Ein Familienvater aus Engen, der nicht genannt werden will, schildert: "Wir wollen hier einkaufen, mit den Kindern ein Eis essen und an den See." Wenn das alles auch noch Parkgebühren kosten würde, würde er nach anderen Lösungen suchen. Mit dem Kinderwagen in den Bus, der dann auch nur alle 30 Minuten fahre, während die Kinder schon quängeln, sei für ihn und seine Familie kein attraktives Angebot mehr. Da würde er sich in Zukunft andere Ziele suchen.

Heiner Kratt vom gleichnamigen Kaufhaus sagt: "Ich bin der Meinung, wir zäumen hier das Pferd von hinten auf." Die jetzt vorhandenen Strukturen und Angebote im öffentlichen Personennahverkehr reichen seiner Meinung nach noch nicht aus, um schon jetzt Parkplatzmöglichkeiten einzuschränken. Das sehen Bernd und Inge Steinhäusler genauso. Kieselsteine auf dem Parkplatz beim Strandbad zu bemalen ist in ihren Augen eine unsinnige Aktion. "Das ist doch eine Lachnummer, die aber den Pächtern des Strandbades und auch dem benachbarten Tennisclub schaden wird", sagt Bernd Steinhäusler entschieden.

Diese Einschätzung teilt auch Patrizia Frei. Sie sagt: "Das alles ist nicht touristenfreundlich. Es kommen Menschen aus Trossingen, Rottweil und Villingen-Schwenningen hier in das Strandbad. Diese Gäste lassen auch sonst Geld hier in Radolfzell." Man investiere einerseits in den Tourismus, auf der anderen Seite vergraule man mit unfertigen Konzepten genau diese Zielgruppe.

