Radolfzell Parken wird teurer: Künftig lieber mit dem Bus in die Stadt

Die Stadtverwaltung entwickelt Verkehrskonzept für die Radolfzeller Innenstadt. Parken soll deutlich teurer, Busfahren günstiger werden. Der Messeplatz wird in Zukunft bewirtschaftet

Radolfzell – Teuer parken, günstig Busfahren: in diese Kurzformel lässt sich das Konzept fassen, das die Stadtverwaltung in der Gemeinderatssitzung präsentierte. Tatsächlich verbirgt sich dahinter ein komplexes System, das sich in seiner Entwicklung erst im Anfangsstadium befindet.

Thomas Nöken, Leiter des Fachbereichs Planen, Bauen, Umwelt, erläuterte die Kernpunkte: Das Parken in Radolfzell soll künftig einen Euro pro Stunde kosten. Entsprechend soll ein einheitlicher Tagestarif eingerichtet werden, der acht Euro beträgt. Es werden unterschiedliche Parkzonen eingerichtet. Eine Neuerung, die für die Radolfzeller einen ungemütlichen Aspekt darstellt: Der Messeplatz soll bewirtschaftet werden.

Das Gegenstück zum Park-Konzept stellen die Stadtbustarife dar: Ziel ist es, die Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel, also auf den Stadtbus zu bewegen. Der Anreiz soll in der finanziellen Entlastung stecken: Einen Euro soll die Fahrkarte für einen Erwachsenen kosten, wie Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke, berichtete. Das entspreche einer Kostenminderung um etwa 30 Prozent. Geplant sind weitere Änderungen, beispielsweise, einen Vertrag mit einem Taxi-Unternehmen abzuschließen, so dass Nutzer des Stadtbusses auch in den Abendstunden eine Chance haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen.

Eine große Mehrheit der Stadträte unterstützt das Konzept, allerdings wollten einige Räte andere Schwerpunkte setzen. So wies Helmut Villinger (CDU) darauf hin, dass er sich ein Verkehrskonzept für die Stadt eigentlich anders vorgestellt hatte. Er fordere schon lange ein Parkplatzkonzept, sagte er. "Jetzt bekomme ich ein Tarifkonzept für den Bus und kostenpflichtige Parkplätze. Wir brauchen aber mehr Parkplätze in Radolfzell." Auch Walter Hiller (FW) betonte die Dringlichkeit des Handelns: "Es gibt in Radolfzell ab 10 Uhr keine Parkplätze mehr." Er plädierte dafür, dem Konzept eine Chance zu geben: "Wir müssen das versuchen", gleichzeitig müsse man die Reaktionen der Bürger abwarten, ob sie etwa verstärkt aufs Fahrrad umstiegen.

Siegfried Lehmann (FGL) befürwortete das Konzept: "Das Parken wird werthaltiger, das soll den Umstieg auf den Bus fördern." Er pflichtete Helmut Villinger bei, dass es an der Infrastruktur mangele und plädierte für überdachte Haltestationen für den Shuttle-Bus auf die Mettnau. "Wenn der Messeplatz bewirtschaftet wird, darf er nicht aussehen wie ein Acker", mahnte er bezüglich des Zustands des Parkplatzes. In der Strandbadstraße müssten Markierungen gezogen werden, um abzugrenzen, dass das Parken an diesen Stellen nicht mehr erlaubt sei. "Wenn es im Sommer nicht chaotisch werden soll, muss das Konzept bis dahin stehen". Norbert Lumbe (SPD) forderte dazu auf, die Diskussion nicht mit Details zu überfrachten. "Wir stehen vor einem mutigen Schritt, vor dem Einstieg in eine andere Form der Mobilität", sagte er.

In einem gemeinsamen Antrag, der Vorschläge beinahe aller Fraktionen enthielt, forderten die Stadträte die Verwaltung auf, das Konzept weiter zu entwickeln. Zu klären sei die Frage, ob ein Parkhaus am Gleisdreieck gebaut werden kann. Außerdem wünschte sich die FGL eine verbesserte Infrastruktur für Fahrräder und ein Konzept für den Shuttle-Bus sowie das Parken von Elektro-Autos, Martina Gleich (CDU) bat um Prüfung, ob der Bau eines Parkhauses auf dem Messeplatz möglich sei.

Zum Nulltarif wird das Verkehrskonzept nicht zu haben sein, bisher rechnet die Verwaltung mit einigen Unbekannten: Ab 2018 rechnet die Stadt mit 375 000 Euro an Mehreinnahmen durch das bewirtschaftete Parken. Davon sollen 300 000 Euro verwendet werden, um den Stadtbus zu unterstützen, der jetzt bereits ein Defizit von 600 000 Euro jährlich verzeichnet, das sich nach den Veränderungen auf 900 000 Euro erhöhen dürfte. Die Infrastruktur für das Parken soll aus Mehreinnahmen im Jahr 2016 finanziert werden. Die neuen Gebühren sollen nach dem Willen von Oberbürgermeister Martin Staab ab 1. August gelten.

Das soll sich beim Verkehr ändern