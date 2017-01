Radolfzell Parken in Radolfzell: Stadt bewertet 2000 Plätze als ausreichend

Weniger Autos, dafür mehr öffentlicher Nahverkehr – das wünscht sich Radolfzells Bürgermeister Martin Staab. Parkplätze gebe es genug in der Stadt am Untersee. Wo diese sind und ob das Parken Geld kostet, lesen Sie hier

In der Neujahrsansprache am Sonntag hat Oberbürgermeister Martin Staab es schon einmal anklingen lassen – die Parkgebühren in Radolfzell sollen angehoben werden. Gleichzeitig möchte die Verwaltung nach Möglichkeit die Tarife für den öffentlichen Nahverkehr absenken. Als Wunschbetrag für eine Fahrt sowie eine Parkplatzstunde schlug der OB jeweils einen Euro vor. Ziel dieser Maßnahme soll eine Verringerung des Verkehrs in der Innenstadt sein. Gleichzeitig würde man damit den Ansprüchen einer umweltpolitisch verantwortungsvollen Kommune nachkommen. Für Autofahrer hat die Stadt in den vergangenen Jahren ein Parkleitsystem eingeführt, das derzeit rund 2000 Parkplätze im Innenstadtbereich zur Verfügung stellt.

Während die reine Anzahl in dem genannten Zeitraum zugenommen hat, nimmt sie vor allem bei den kostenlosen Parkplätzen ab. Die sogenannten unbewirtschafteten Flächen sind zum Teil entfallen oder wurden im Laufe der Zeit umgestellt und sind nun kostenpflichtig. Der weiterhin kostenlos zu nutzende Messeplatz ist entlang der Güttinger Straße lediglich mit einem Zeitlimit von zwei Stunden belegt. Hier müssen Nutzer eine Parkscheibe im Auto hinterlegen. Ein Großteil der Fläche ist weiterhin ohne Einschränkungen nutzbar, so dass Nutzer hier sogar einen kompletten Tag kostenlos parken können. Vollkommen entfallen sind die Parkplätze am ehemaligen Aldi-Markt (Josef-Bosch-Straße, rund 120 Parkplätze). Auch diese Plätze hat die Verwaltung immer in ihr Parkleitsystem mit eingerechnet. Die Folge sind umherirrende Fahrer, die auf der Suche nach möglichst kostengünstigen Parkplätzen sind.

Das spüren auch Anwohner rund um die Innenstadt. Die Parkplätze vor ihrer Haustür werden mittlerweile von Menschen genutzt, die früher auf den kostenlosen Flächen parkten. Generell bestehen durchaus spürbare Preisunterschiede. Das hatten bereits Untersuchungen eines Ingenieurbüros im Jahr 2009 ergeben. Darin wurde unter anderem moniert, dass kommerziell betriebene, Innenstadt nahe Flächen für Besucher oft unattraktiv seien, um das Fahrzeug für mehrere Stunden abzustellen. Als mögliche Folge wurde ebenfalls zunehmender Verkehr durch Parkplatzsuchende genannt oder – was aus Sicht der Stadtverwaltung und der Händler noch ungünstiger wäre – der Abfluss der Besucher nach sich ziehen könnte.

Gleichwohl möchte man die bisher im Vergleich zu Nachbarstädten günstigen Parkplatzgebühren auf den öffentlichen Flächen erhöhen. Immerhin sind durch die Veränderungen und Neubebauungen in Radolfzell auch Parkplätze hinzugekommen. Im Herzen stehen mittlerweile 226 Stellplätze zur Verfügung. "Mit der Bewirtschaftung des Herzenparkplatzes wurde der letzte Baustein des Park- und Ride-Konzeptes von 2012 umgesetzt", erklärt dazu die Pressestelle der Stadt. Der Parkplatz wurde vor allem im Hinblick auf einen erhofften neuen Bahn-Haltepunkt Herzen an der Mooser Brücke angelegt. Planungen hierzu wurden bereits im Gemeinderat vorgestellt. Theoretisch stünde zudem noch die frei gewordene Fläche bei den ehemaligen Güterhallen an der Friedrich-Werber-Straße als künftige Parkfläche zur Verfügung. Derzeit wird eine entsprechende Nutzung geprüft. Der Plan sah bisher etwas anderes an dieser Stelle vor.

Der Abriss der Güterhallen wurde von der Stadtverwaltung immer als notwendige Maßnahme für eine Baustellenfläche für die Seetorquerung dargestellt. Nun, da bisher nicht endgültig entschieden ist, ob und wie eine Querung gebaut wird (siehe Bericht auf Seite 19), wäre diese Fläche zumindest übergangsweise anderweitig nutzbar.

Parkmöglichkeiten in Radolfzell