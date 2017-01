Radolfzell Ordnungsamt sucht eine neue Heimat

Wegen der Sanierung des Rathauses zog das Radolfzeller Ordnungsamt in Container um. Der künftige Standort der Behörde ist noch ungewiss.

Seit gut drei Jahren befindet sich das Ordnungsamt der Stadt Radolfzell am neuen Standort in der Güttinger Straße. Auf einer Fläche hinter dem Bauamt wurden damals Bürocontainer aufgestellt. Das gesamte Amt unter der Führung von Holger Vetter zog Ende des Jahres 2013 in die Container, damit die Sanierung im Rathaus vollzogen werden konnte. Dabei handelte es sich freilich um eine Interimslösung. Nach der Gebäudesanierung und einer Neuordnung der Ämter sollte auch das Ordnungsamt wieder seinen Platz im Rathaus finden.

Doch es kam anders, als es damals die Planungen vorsahen. Ursprünglich war man in der Verwaltung davon ausgegangen, dass das benachbarte Gebäude in der Kaufhausstraße 1 nutzbar gemacht werden kann und so die beengten Verhältnisse im Rathaus entzerrt werden könnten. Allerdings stellte sich die Kaufhausstraße 1 als zu sanierungsintensiv heraus, sodass der Gemeinderat zu dem Entschluss kam, die Maßnahme erst zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen. Zunächst einmal musste das Gebäude gesichert werden, damit es keinen weiteren Schaden nimmt und Personen durch herabfallende Elemente verletzt werden. Damit wurden konkrete Sanierungen, deren Kosten Fachleute auf rund 2,1 Millionen Euro schätzen, frühestens in das Jahr 2019 verschoben.

Das wirkt sich nun auch auf die Überlegungen für den Rückzug des Ordnungsamtes aus der Güttinger Straße aus. Die 21 Container wurden für 48 Monate geliehen und kosten für diesen Zeitraum 412 890 Euro. Der Fachbereich Bauen und Umwelt veranschlagte damals 447 500 Euro samt Auf- und Abbau für die vierjährige Mietzeit. Ende 2017 ist diese Zeit erreicht. Wie es konkret mit dem Ordnungsamt weitergeht, beziehungsweise wo es künftig seinen Standort findet, ist derzeit noch nicht klar, wie die Pressestelle der Stadt gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt hat: "Es gibt nichts Neues, was wir mitteilen könnten. Die Verwaltung wird im Laufe des Jahres eine Lösung erarbeiten", heißt es lediglich von dort.