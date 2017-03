Radolfzell Olav Kromrey neuer Vorsitzender des TSV Stahringen

Der TSV Stahringen verabschiedet seinen bisherigen Klubchef Thomas Schmid, der nicht mehr erneut zur Vorstandswahl antrat. Auch in der Satzung gibt es Neues: Künftig sind Jugendliche direkt im Hauptvorstand vertreten.

Radolfzell-Stahringen – Bei seiner Jahresversammlung im Schoofstall konnte der TSV Stahringen auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurückblicken und stellte mit Neuwahlen und einer Satzungsneufassung die Weichen für die Zukunft. Der bisherige Vorsitzende Thomas Schmid wertete das große ehrenamtliche Engagement der Übungsleiter und Betreuer, die Vielfalt an Aktivitäten sowie die hohen Besucherzahlen bei den vom Verein ausgerichteten Veranstaltungen als Zeichen für einen ausgeprägten Gemeinschaftsgeist des TSV.

Mit großem Beifall wurde Thomas Schmid für seine Vorstandsarbeit gefeiert. Er trat auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl des Vorsitzenden an. Seine Vereinsführung sei von außergewöhnlichem Zusammenhalt, Respekt und unermüdlichem Einsatz geprägt gewesen, sagte Steffi Balle über den scheidenden Vorsitzenden. Schmid übergibt den Posten an den einstimmig gewählten Olav Kromrey, der dem Verein bereits seit vielen Jahren als Übungsleiter der Volleyballmannschaft dient. Dem neugewählten Vorsitzenden wird nicht nur die einstimmig wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende Stefanie Klepser zur Seite stehen, sondern der gesamte Vorstand. Auch Thomas Schmid wird den Vorstand weiterhin in seiner neuen Rolle als stellvertretender Leiter der Abteilung Turnen/Leichtathletik unterstützen.

In seinem Bericht zur Abteilung Fußball gab Abteilungsleiter Raimund Sälinger einen Überblick über die sportliche Bilanz der 1. Mannschaft, die in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Espasingen in der Kreisliga A spielt und momentan mit 15 Punkten den 10. Tabellenplatz belegt. Im Jugendbereich der Abteilung Fußball kooperiert der TSV bereits vor einigen Jahren mit den umliegenden Vereinen FC Bodman-Ludwigshafen, SV Espasingen und dem FC Wahlwies, um auch weiterhin den kompletten Jugendbereich für die fußballbegeisterte Dorfjugend anbieten zu können. Ebenso positiv konnten Manuela Schmid und Denise Drexler über das vielfältige Angebot für alle Altersklassen in der Abteilung Turnen und Leichtathletik berichten. Neben den sportlichen Leistungen standen vor allem die vielen vom TSV ausgerichteten Veranstaltungen im Mittelpunkt aller Berichte. Die weit über die Ortsgrenze hinaus beliebte Bildersuchwanderung mit über 400 Teilnehmern und das in Kombination mit dem Sommerfest ausgetragene Volleyballturnier waren ein voller Erfolg. Auch das jährliche Dorffest im September ist unverzichtbarer Teil des Ortsgeschehens.

Im Fokus der zur Abstimmung vorgelegten Satzungsneufassung stand die Organisation des Jugendvorstandes. Um die Abläufe und Entschlüsse effektiver gestalten zu können, soll der bisherige Jugendvorstand aufgelöst werden und die Jugend künftig direkt im Hauptvorstand vertreten sein. Sabrina Honsell und Jürgen Aichelmann wurden in einer öffentlichen Abstimmung einstimmig als Jugendleiterin beziehungsweise stellvertretender Jugendleiter in den Vorstand gewählt.

Gerd Petermann stand mit seiner 30-jährigen Vereinszugehörigkeit im Mittelpunkt der Ehrungen. Gerd Petermann sei lange Jahre Fußball-Jugendtrainer gewesen, "heute ist er nicht nur als Platzwart und Hausmeister unverzichtbar, sondern vor allem als gute Seele unseres Vereins", sagte Denise Drexler. "Der TSV ist eine Bereicherung für das Stahringer Dorfleben", sagte Ortsvorsteher Hermann Buhl. Auch im neuen Vereinsjahr will der TSV Schwung ins Dorfleben bringen. Neben der traditionellen Bildersuchwanderung an Christi Himmelfahrt, der Volleyball-Dorfmeisterschaft am ersten Juli-Wochenende und dem Dorffest im September wird im August erstmalig auch ein Traktorfest auf der Homburg ausgerichtet.

Der Verein

Der TSV ist mit seinen fast 600 Mitgliedern der größten Verein Stahringens und bildet einen wesentlichen Bestandteil des Dorflebens. Es gibt die zwei Abteilungen Fußball und Turnen/Leichtathletik mit insgesamt 127 aktiven Jugendlichen und 28 Übungsleitern. Neben dem Sport sind vom TSV ausgerichtete Veranstaltungen über die Ortsgrenzen hinaus beliebt.