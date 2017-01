Tritte und Ohrfeigen erlitt eine schwangere 38-Jährige am Dienstag, gegen 13 Uhr, in der Schlesierstraße.

Die Frau sei nach einem Einkauf auf dem Weg nach Hause von einem 35-jährigen Mann und einer 53-jährigen Frau bei der Ampel in der Schlesierstraße abgepasst worden, so die Mitteilung der Polizei. Die Frau ohrfeigte die 38-Jährige, der Mann trat ihr in den Bauch. Nachdem die Tatverdächtigen von dem am Boden liegenden Opfer abgelassen hatten, wurde die 38-Jährige von einem Helfer nach Hause begleitet. Sie musste ärztlich untersucht werden, erlitt aber keine schwerwiegenden Verletzungen. Hintergrund der Auseinandersetzung könnte eine Sachbeschädigung am Neujahrstag gewesen sein, an der die Geschädigte beteiligt war. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den hilfsbereiten Begleiter: Telefon (07732)95 066 0.