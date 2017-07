Radolfzell OB räumt Fehler bei einer Eilentscheidung ein

CDU-Fraktion Radolfzell wirft Martin Staab eigenmächtiges Handeln in Personalangelegenheiten vor

Die Eilentscheidung von Oberbürgermeister Martin Staab bei der Kündigung eines Mitarbeiters und der getroffene Vergleich vor dem Arbeitsgericht im Frühjahr ist nicht rechtens gewesen. Zu diesem Ergebnis ist das Regierungspräsidium Freiburg bei einer Prüfung gekommen. Die CDU-Fraktion des Radolfzeller Gemeinderats und Siegfried Lehmann als Fraktionsvorsitzender der Freien Grünen Liste hatten den Fall zur Prüfung eingereicht. Das Regierungspräsidium teilt mit: "Wir können bestätigen, dass die Zuständigkeit beim Gemeinderat lag." Der OB hätte in diesem Fall keine Eilentscheidung treffen dürfen, sondern hätte zuerst den Gemeinderat für eine Abstimmung einberufen müssen.

Die CDU wertet diesen Vorgang in einer Pressemitteilung als "erneute Niederlage" des OB und nimmt Bezug auf eine andere Entscheidung der Rechtsaufsicht. Weil der Gemeinderat die Entscheidung über kostendeckende Friedhofsgebühren vertagte, legte der OB gegen diesen Beschluss Widerspruch ein. Das Regierungspräsidium sah keinen Anlass, die Entscheidung des Gemeinderats zu beanstanden.

Nun haben die Stadträte das Regierungspräsidium angerufen und bemängelt, dass der OB im Wege der Eil­entscheidung die Kündigung gegen eine Führungskraft ausgesprochen und dann einen Vergleich "mit finanzieller Auswirkung für die Stadt" geschlossen habe. So steht es in der Pressemitteilung der CDU-Fraktion. Sie hält fest, dass der OB keine schlüssige Begründung für die Ausübung der Eilentscheidung habe nennen können: "Er hätte die Kompetenzen des Gemeinderats wahren und diesen einbinden müssen", schreibt Stadtrat Bernhard Diehl.

OB Staab räumt den Fehler ein: "In den gerichtlichen Vergleich hätte ein Vorbehalt zur Zustimmung des Gemeinderats aufgenommen werden müssen." Das sei bei seiner Abwägung zur Eilentscheidung so nicht erkennbar gewesen. Die vom Arbeitsrecht gesetzten Fristen wären äußerst kurz gewesen. Für die Ausarbeitung des Vergleichs seien gerade fünf Tage zur Verfügung gestanden. Der OB glaubt nicht, dass diese Entscheidung des Regierungspräsidiums rechtliche Folgen haben wird oder eine Anspruchsgrundlage für Dritte sein kann: "Man muss diese Beurteilung aber bei künftigen Entscheidungen berücksichtigen." Der Pressesprecher des Regierungspräsidiums Matthias Henrich bestätigt: "Rechtliche Auswirkungen für den Betroffenen haben sich nicht ergeben." Der OB könne ohne die Beteiligung des Gemeinderats die Stadt Radolfzell nach außen vertreten.

Bleibt noch der Vorwurf, den CDU-Fraktionsvorsitzender Diehl erhebt: "Es darf nicht mehr passieren, dass ein Mitarbeiter der Stadt durch eigenmächtiges Vorgehen des Oberbürgermeisters ungeschützt seinen Arbeitsplatz verliert." Künftig wolle die CDU dem Personalrat den Rücken stärken und hofft auf eine "besonnenere Personalführung durch den Oberbürgermeister zum Wohle der Stadt". Dem hält Martin Staab entgegen, dass die Fraktionen – so wie es ihm die Vorsitzenden gespiegelt hätten – inhaltlich hinter der Entscheidung gestanden hätten. "Ich habe die Fraktionsvorsitzenden ausführlich über die Gründe für meine Eilentscheidung informiert." Ein eigenmächtiges Verhalten vermag er nicht zu erkennen: "Es ist die erste Eil­entscheidung in meiner Amtszeit und über den Vorgang waren die Fraktionen seit Juli 2016 informiert."

Die Eilentscheidung

Die Eilentscheidung ist in der Gemeindeordnung geregelt: "In dringenden Angelegenheiten des Gemeinderats, deren Erledigung auch nicht bis zu einer ohne Frist und formlos einberufenen Gemeinderatssitzung aufgeschoben werden kann, entscheidet der Bürgermeister an Stelle des Gemeinderats." Die Gründe seien den Gemeinderäten unverzüglich mitzuteilen.