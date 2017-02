Radolfzell Notlösung wird zu grandiosem Fest

Einen echten Fasnachtskracher zünden die Bengelschiesser mit ihrem närrischen Abend. Er war die Alternative zum nicht realisierbaren Narrenspiegel. Gäste aus Kuppenheim tragen entscheidend zum Erfolg bei.

0.30 Uhr. Die Halle bebt in Festival-Atmosphäre. Auf der Bühne Ralf Schulz von den Kuppenheimer Knöpfle, erst als Dieter Thomas Kuhn, dann als Rockstar – Höhepunkt eines bombastischen Fasnachtsabends, bei dem das Publikum jubelt und bis in die frühen Morgenstunden feiert.

Lange nicht mehr hat man die Bengelschiesser so glücklich und erlöst gesehen wie an diesem Abend, der eigentlich aus der Not heraus geboren war, weil es zu wenige Darsteller für den Narrenspiegel gab. Ein starkes Pfund war freilich der Besuch der Patenzunft Kuppenheimer Knöpfle, die vom Mundart-Unterricht beim "kuppenerisch schwätze" bis zur ausgelassenen Bobfahrt im Wettstreit mit den Bengelschiessern fetzige Programmpunkte beisteuerte. Doch auch die Beiträge der lokalen Akteure brachten schönste Fasnachtslaune ins ausverkaufte Haus: Musikalisch die Lustigen Hannoken unter Leitung von Dietmar Baumgartner, die das Publikum so richtig in närrische Fahrt brachten, ebenso die über sich hinaus wachsende Narrenmusik des Böhringer Musikvereins unter Leitung von Karl Ruh und Tobias Schellinger sowie der Fanfarenzug der Froschenzunft, der überraschend seine Aufwartung machte. Optisch setzten zwei Tanzgruppen des TuS Böhringen Glanzpunkte: die Move it's unter Leitung von Karoline Keller mit einer mitreißenden Puppen-Choreographie und die Dancing Queens, die Badischen Meister, die nach einer Choreographie von Jenny Brunner und Julia akrobatisch anspruchsvoll auf "Die Schöne und das Biest" tanzten.

"Vatter Bauer klärt auf" hieß es in einem Bühnenstück der Zunft aus der Feder von Thomas Kannenberg, wo mit Nico Winter, Matthias Eberle und Reinhard Hasi Fülöp kein Auge trocken blieb. Als Moderatoren und Baurebuebe mit Wahnsinnslust auf Böhringer Fasnet hatten Holger Bohle und Ricky die Lacher auf ihrer Seite. Die Gesamtleitung dieses grandiosen Abends hatten Thomas Giesinger und Romy Bromma.