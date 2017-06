Radolfzell Notarzteinsatz: Autos kollidieren beim Ausweichen

Eine Autofahrerin hat zu spät erkannt, dass ihr ein Notarztwagen entgegen kommt. Sie krachte gegen ein vorausfahrendes Auto, das vorsorglich an den Straßenrand gefahren war.

Um einem mit Sondersignal entgegenkommenden Notarztfahrzeug freie Durchfahrt zu schaffen, ist der Lenker eines auf der L220 in Richtung Böhringen fahrenden KIA auf Höhe der Zufahrt zum Weiherhof an den rechten Fahrbahnrand gefahren und hielt dort an. Die ihm nachfolgende 20-jährige Lenkerin eines Ford schätzte die Situation falsch ein und setzte zum Überholen des haltenden KIA an. Auf dessen Höhe erkannte sie das entgegenkommende Einsatzfahrzeug, lenkte nach rechts und prallte dabei gegen den KIA. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs konnte durch Abbremsen und nach rechts Ausweichen einen Zusammenstoß mit dem Ford verhindern. Die Fahrerin des Ford und der Fahrer des KIA wurden jeweils leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Der Unfall am Dienstag, gegen 16.30 Uhr dürfte von mehreren Verkehrsteilnehmern beobachtet worden sein. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.