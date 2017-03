Radolfzell Noch kein Nachfolger für Geburtshilfe gefunden

Die Suche nach einem neuen Belegarzt für die Geburtshilfe in Radolfzell war bislang erfolglos. Ende März könnte die Station schließen.

Die Zukunft der Geburtshilfe am Radolfzeller Krankenhaus ist weiter sehr ungewiss. Zwar wurde in den vergangenen Monaten politisch alles in Bewegung gesetzt, sodass mit Hilfe der Stadt Radolfzell der Betrieb zumindest für eine Übergangsfrist aufrecht erhalten werden kann. Allerdings gestaltet sich die Suche nach einem Nachfolger für einen der drei Belegärzte als sehr schwierig. Bei Matthias Groß schwindet langsam der Optimismus, noch einen neuen Kollegen zu finden, wie er auf Nachfrage des SÜDKURIER erläutert. "Es ist zu befürchten, dass wir die Geburtshilfe nicht mehr über den März hinaus anbieten können", sagt Groß.

"Wir hatten drei hochqualifizierte Interessenten. Alle drei sind aber angesichts der öffentlichen Diskussion und der weiter unsicheren Zukunftsperspektive wieder abgesprungen." Mehrere Stellenanzeigen und der Einsatz eines Headhunters hätten nicht den erhofften Erfolg gezeigt. Das Interesse für die gynäkologische Praxis sei zwar da, aber die Bereitschaft, die Geburtshilfe unter diesen unklaren Zukunftsaussichten zu übernehmen, oftmals nicht. Die Stadt und der Gemeinderat als zukünftige Besteller der Geburtshilfe wüssten über die düsteren Aussichten Bescheid.

Seit Februar zahlen die Belegärzte monatlich über 9000 Euro für die Haftpflichtversicherung. "Das können wir aber nicht lange schultern, zumal es ja auch noch keine politisch klare Lösung gibt", sagt Matthias Groß. Jeweils zur Monatsmitte können die Ärzte die Versicherung kündigen. Bewerbungen seien schon noch möglich, die Stellenanzeigen noch online. "Die deutlichen Reaktionen aller Bewerber bezüglich der Zukunft der Geburtsstation stimmen mich aber pessimistisch." Ohne Bewerber keine Lösung – Mitte März wollen die Ärzte entscheiden, wie es weitergeht. "Diese hohen Haftpflichtprämien arbeiten wir kaum wieder rein", erklärt Matthias Groß. Ende März könnte also Schluss sein mit Geburten in Radolfzell. "Das wäre wirklich tragisch. Jetzt wo so viel in Bewegung gesetzt wurde." Aktuell laufen die Geburtshilfe und das stationäre Operieren für die Patientinnen ganz regulär. Seit Jahresbeginn habe es nur sechs Geburten weniger gegeben als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. "Ich bin erstaunt, wie viele Frauen trotz der Nachrichtenlage hier geblieben sind", erzählt der Frauenarzt.

Der Nachrichtenlage kommt auch eine weitere hinzu: Die Stadt Radolfzell hat ein so genanntes Notifizierungsverfahren eingeleitet, um sich rechtlich abzusichern. Darauf bestehe der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz. Etwa drei Monate soll es dauern, bis ein Ergebnis vorliegt. In dieser Zeit ruht auch der Antrag auf Genehmigung des Bestellervertrages beim Regierungspräsidium. "Ganz ehrlich: Ich verstehe gar nicht, was das alles bedeutet", gibt Matthias Groß zu. "Ich verstehe aber, dass es weiterhin keine klare politische Lösung gibt."

Die Vorgeschichte

Die gestiegenen Haftpflichtprämien der Belegärzte waren der Auslöser für die Diskussion um die Zukunft der Geburtenstation des Krankenhauses. Die Stadt Radolfzell hat zugesagt, für fünf Jahre als sogenannter Besteller der Leistungen aufzutreten und die Kosten zu tragen. Der Landkreis springt ein, falls das für die Stadt Radolfzell rechtlich nicht möglich ist und beteiligt sich jährlich mit 100 000 Euro an den Kosten. Die drohende Schließung des Kreißsaals hatte zu Kritik und Bürgerprotesten weit über Radolfzell hinaus geführt. Eine Initiative für den Erhalt der Geburtshilfe sammelte rund 10 000 Unterschriften. (aa)

Notifizierung soll Rechtssicherheit bringen – aber erst in drei Monaten