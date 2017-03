Radolfzell Noch ein Gewerbegebiet in Böhringen

Der Ortschaftsrat stellt die Weichen für Gewerbeflächen im Fohrenbühl an der Landesstraße nach Steißlingen.

Die Stadt plant weitere Gewerbeflächen in Böhringen. Im Fohrenbühl an der Landesstraße nach Steißlingen soll ein 13 Hektar großer Grünzug als Vorratsfläche entwickelt werden. Bereits im Sommer 2015, als das Gewerbegebiet Kreuzbühl auf den Weg gebracht wurde, hat der Ortschaftsrat beschlossen, die Flächenentwicklung im Föhrenbühl voranzutreiben. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurden nun die ersten Weichen gestellt. Einstimmig beauftragten die Räte die Verwaltung, die notwendige Änderung des Regionalplans Hochrhein-Bodensee zu beantragen, um den Flächennutzungsplan entsprechend ändern zu können.

Bisher ist dort der Grünzug als Ackerland festgeschrieben. Der Grünzug, links der Landesstraße nach Steißlingen und zwischen den beiden Anbindungsstraßen nach Böhringen gelegen, soll den Bedarf der Stadt an gewerblichen Bauflächen für die nächsten fünf Jahre decken. Vom Regierungspräsidium wird eine Genehmigung nur dann in Aussicht gestellt, wenn die schlecht zu vermarktende gewerbliche Fläche Reichenauer Wiesen Ost gestrichen wird. Als Ausgleich für den wegfallenden Grünzug im Fohrenbühl soll die Grünzäsur im Bereich Reichenauer Wiesen erweitert werden.

Wie Martin Grünmüller vom Stadtplanungsamt in der Sitzung darstellte, wurden nach einer Gewerbeflächeuntersuchung 2013 alle Alternativen auf über 55 Hektar Land der Gemarkung Radolfzell geprüft. Dabei habe sich das Gebiet Fohrenbühl in Böhringen als umweltfachlich und raumplanerisch als am besten geeignet herausgestellt. Es gebe für Radolfzell schlicht keine anderen Möglichkeiten in der Größenordnung von 10 bis 13 Hektar Gewerbestandorte ohne große Konflikte zu entwickeln, betonte er. Die Flächen grenzten zudem an bestehendes Gewerbe an, und als Vorteil nannte Grünmüller die günstige Anbindung an die Landesstraße L226.

Der Ortschaftsrat stimmte dem Beschlussvorschlag der Verwaltung ohne größere Diskussion zu.