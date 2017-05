Radolfzell Neustart für die Tanke: Kultkneipe an neuem Standort im Herzen

Die ehemalige Kultkneipe Tanke, früher in der Brühlstraße, hat einen neuen Standort im Herzenareal. Betreiber Christoph Manz freut sich auf die Gäste

Radolfzell – Ab Samstag wird das ohnehin mit reichlich Gastronomie ausgestattete Herzenareal um einen weiteren Anlaufpunkt reicher sein. Dann wird die "Tanke, Haus Am See", eröffnet werden. Der Name verweist bewusst auf die ehemalige Kultkneipe an der Brühlstraße, die einer Wohnbebauung nach rund 26 Jahren Betrieb weichen musste. Inhaber Christoph Manz will jedoch "da weitermachen, wo ich aufgehört habe", wie er jetzt im Gespräch mit dem SÜDKURIER verriet. Soll heißen – am grundsätzlichen Konzept des Cafés mitsamt kulturellem Angebot wird sich nicht viel ändern.

Die Gemeinsamkeiten mit der ehemaligen Tanke sind vielfältig. Eine Außenterrasse mit selbst gezimmerten blau-weißen Sitzmöbeln ermöglicht das Verweilen im Freien und der Schankraum ist wie zuvor recht klein. Der Eröffnungstermin am Samstag, 3. Juni, sieht eine kleines Kulturprogramm mit der Tanke-Hausband "Vielmanz & Nature Band" und anschließend mit einem DJ vor. Zur Feier des Tages wird es ein Begrüßungsgetränk geben. Überhaupt freut sich Christoph Manz nach der langen Pause auf den Neuanfang. "Es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind betriebsbereit", sagt er. Nachdem der Eröffnungstermin bereits zwei Mal verschoben wurde, soll es jetzt losgehen. Die Nachfragen bestätigen das: "Eigentlich verging kein Tag, an dem nicht jemand gefragt hätte, wann es soweit ist". Die Öffnungszeiten werden der Lage angepasst. Die Tanke – Haus am See wird künftig an allen Tagen außer montags ab 17 Uhr geöffnet sein. "Ich will kein Ganztags-Gastrobetrieb sein. Außerdem wird überall rundherum gut gekocht", sagt er. Kleine Snacks gehören zum Angebot. Gleichwohl möchte er das Konzept in Zukunft erweitern. "Das muss aber wachsen. Erst einmal fangen wir an wie in der Tanke". Grundsätzlich kann sich Manz kleine Sportangebote (geplant ist ein Volleyballfeld) oder Yoga im Freien vorstellen. "Das wird sich entwickeln", ist er sicher. Neu wird auch eine Pause im Winter sein. Die Tanke – Haus am See wird im Januar und Februar geschlossen sein.