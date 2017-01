Radolfzell Neujahrskonzert in Radolfzell: Auf Steppschuhen ins neue Jahr

Die Südwestdeutsche Philharmonie begeistert beim Neujahrskonzert 900 Zuhörer im Milchwerk. Neben der Musik standen die Steppeinlagen der Tänzerin Marija Nie im Mittelpunkt.

Dass am Mittwochabend beim Neujahrskonzert im Milchwerk niemand das Tanzbein schwang, war erstaunlich. Denn mit der Stepptänzerin Marije Nie gelang der Südwestdeutschen Philharmonie unter der Leitung des Briten Kevin Griffiths ein Coup der besonderen Art: Musik und Tanz verbanden die Themen Sport und Unterhaltung auf das beste – moderiert von Beat Fehlmann. Der nahm den Teil Unterhaltung dann auch so wörtlich, dass er mit der erfundenen Olympiabewerbung der Bodenseeregion für 2026 höchst amüsant den Hintergrund der Stücke erklärte und die einzelnen Programmteile gelungen verband.Auch wenn viele Walzer für einen beschwingten Einstieg ins neue Jahr sorgten, so waren doch deren Auswahl und die Stepptanzeinlagen das Besondere. Sämtliche Stücke, zu denen Marija Nie mit ihren roten Schuhen tanzte, ebenso wie der Stepptanz selbst stammen aus dem englischsprachigen Raum. Die irischen Stücke „The Rakes of Mallow“ – ein sehr flottes und eingängiges Stück mit sich steigerndem Tempo – und „The girl I left behind“ des amerikanischen Komponisten Leroy Anderson markierten die Höhepunkte des Abends. Nie steppte beim Ersten in einem Affenzahn und setzte beim Zweiten sehr passend den Schwung und die Synkopen tänzerisch um. Passend zur Wettervorhersage sorgte der Walzer „Winterstürme“ des tschechischen Komponisten Julius Fucik – ursprünglich ein Stück für Blasorchester – für Aufsehen. Ähnlich dramatisch-melancholisch wie bei tschechischen Märchen begann das Stück in Moll, um nach der Einleitung mit einem zarten Harfen- und Hornduett zu verzaubern.

Unter dem gefühlvollen Dirigat des jungen Kevin Griffiths begann das Orchester erst zurückhaltend im langsamen Walzertakt, dann dramatisch laut – dominiert von den Streichern – zu einem langen, flotten Walzerteil überzuleiten.Die Stimmung wandelte sich in der Mitte des Stückes durch den Wechsel zu Dur, um am Ende zur Moll-Tonart zurückzukehren und mit eingängigen Marschelementen seinen beschwingten Abschluss zu nehmen. Mit einer Fanfare endete der lange und abwechslungsreiche Walzer. „Lord of the dance“ des irischen und zeitgenössischen Komponisten Ronan Hardiman durfte als Klassiker des Stepptanzgenres auch nicht fehlen. Die Solo-Tänzerin ergänzte dabei auf einem kleinen Podest vor dem Orchester perfekt die schnelle, mitreißende Musik, bei der das Publikum begeistert mitklatschte. Nach dem Radetzky-Marsch endete der musikalische Neujahrsauftakt im Radolfzeller Milchwerk, den viele Zuhörer mit freudigen Gesichtern verließen. „Es war ein lobenswertes Konzert mit sehr viel Schwung und ganz anders als in früheren Jahren“, sagte Rita Freywis, Musik- und Sportlehrerin aus Radolfzell. Und sie muss es wissen: Freywis verfolgt das Schaffen der Südwestdeutschen Philharmonie seit 40 Jahren.