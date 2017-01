Radolfzell Neujahrsempfang im Milchwerk: Die Brücke zum See als Gesprächsstoff

Die knapp 1000 Gäste beim Neujahrsempfang im Milchwerk sehen einen Vorschlag für eine Brücke an den See. Gastredner Guido Knopp mit unterhaltsamem Vortrag über 750 Jahre deutsche Geschichte.

Weswegen die Radolfzeller auch in diesem Jahr wieder in Massen zum Neujahrsempfang strömen, ist nicht sicher. Mancher will wissen, was der Oberbürgermeister zu sagen hat, mancher ist Fan des Historikers Guido Knopp, mancher will bloß schwätzen und nach den langen Reden ein paar Viertele auf Kosten der Stadt trinken. Zu schwätzen gab es auch an diesem Sonntag wieder viel im Foyer des Milchwerks. Oberbürgermeister Martin Staab hatte in seiner Ansprache ein paar interessante Neuigkeiten vermeldet, ein paar Seitenhiebe ausgeteilt und ein paar nette Anekdoten erzählt. Also alles wie immer auch in 2017. Ein Überblick über die spannendsten Themen:

Seetorquerung: OB Staab präsentierte Visualisierungen für eine Brücke von der Stadt zum See, ungefähr beginnend unterhalb des Rathauses, dann in einem großzügigen Bogen über die Gleise schwingend und endend am Seeufer, etwa auf Höhe der jetzigen Unterführung. Sein Vorschlag sei "eine Brücke der Vernunft", jedoch ohne Anbindung an die Bahnsteige. Ein "namhaftes Ingenieurbüro" habe die Brücke berechnet, eine Grobkostenschätzung habe ergeben, dass "wir bei einer Fertigstellung bis 2020 mit einem Kostendeckel von 12 Millionen Euro auskommen könnten". Die Barrierefreiheit des Bahnhofs sei Sache der Bahn. Die Bilder, die beim Neujahrsempfang gezeigt wurden, konnten dem SÜDKURIER allerdings nicht mehr aktuell zur Verfügung gestellt werden. Der Gemeinderat werde in diesem Jahr nach umfangreichen Prüfaufträgen entscheiden, wie es weitergeht. OB Staab geht aber davon aus, dass am Ende wieder jeder Stadtrat "für seine eigene Variante stimmt".

Weitere Aufgaben stehen am Kapuzinerweg, beim Busbahnhof und am Güterhallenareal an. Denn eine Seebrücke löse nicht alle Probleme, sondern benötige auch ein städtebauliches Umfeld mit Qualität, so Staab. Ziel sei eine "Mobilitätsdrehscheibe". Die Gespräche mit der Bodenseehafengesellschaft liefen sehr gut. Voraussichtlich im Sommer werde eine Planung für die Mole fertig sein, im Frühjahr eine Machbarkeitsstudie für die Flächen nördlich der Bahn. Geburtshilfe: Das Vorhaben, für die kommenden fünf Jahre die Geburtshilfe am Krankenhaus zu retten, muss noch zwei Hürden nehmen. Der Gesundheitsverbund des Landkreises müsse noch das finanzielle Angebot der Stadt annehmen. Diese Entscheidung werde voraussichtlich am Montag im Aufsichtsrat fallen. Außerdem müsse geklärt werden, ob dieser Weg rechtlich überhaupt gangbar ist. Informationen darüber seien in den nächsten ein bis zwei Wochen zu erwarten. "Oder der Landrat besinnt sich doch noch eines Besseren, gibt nach, und löst das Bestellerprinzip als Landkreis aus", so Staab.

Das Busfahren in der Stadt soll billiger werden, Parken dafür teurer. Demnächst solle dem Gemeinderat dazu ein Vorschlag unterbreitet werden. So schwebt OB Staab vor, dass eine Busfahrt einen Euro kostet, eine Stunde Parken genau so viel. Wohnungsbau: Voraussichtlich Ende Januar werde der Gemeinderat baulandpolitische Grundsätze beschließen, in denen von Investoren gefordert wird, dass 30 Prozent der Wohnungen wieder einen sozialen Charakter haben. Also zum Beispiel mietpreisgebundene Wohnmodelle oder integratives Wohnen. Das gilt nur für städtische Grundstücke oder dort, wo ein Investor noch Planungsrecht benötigt. Ein Runder Tisch Wohnen soll zudem Investoren, Bürgerinitiativen und Umweltverbände zusammenbringen.

Bei den Bädern gehe es nicht nur um eine Sanierung, sondern eine grundsätzliche Überlegung, wie die Zukunft der Bäder aussieht. Im ersten Halbjahr 2017 sollen diese Überlegungen konkreter werden, um dann im Stadtentwicklungsplan als konkrete Maßnahmen Niederschlag zu finden. Bauvorhaben: Die Bauvolumina von Realschule und Gemeinschaftsschule lasten das Budget des Hochbaus bis 2019 aus Erst danach seien wieder Kapazitäten frei für andere Projekte.





Gastredner Guido Knopp

Er sei fast ein Radolfzeller, scherzte Guido Knopp zu Beginn seines unterhaltsamen Vortrags beim Neujahrsempfang. Schließlich ist er regelmäßig Gast der Mettnau-Kur "und meine Pfunde bleiben dann hier". Der Historiker nahm die Besucher mit auf eine Reise durch 750 Jahre deutsche und Radolfzeller Geschichte: Vom Stadtrecht 1267 über den 30-jährigen Krieg, Napoleon und Bismarck zum Wirtschaftswunder und in die Neuzeit. Die Botschaft der Geschichte: Die Europäer sind aufeinander angewiesen. Der Historiker war eine gute Wahl im Jahr des Stadtjubiläums. (aa)