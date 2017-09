Radolfzell Neues Vorstandsmitglied im Bokle: Die Truppe will weiterhin der Jugendkultur einen Ort bieten

Das Bokle hat mit Ina Küderle ein neues Vorstandsmitglied. Ehrenamtliche und Helfer sind immer gefragt.

Das Bokle gilt vielen Jugendlichen in Radolfzell als die einzige Möglichkeit zum Ausgehen. Jetzt gibt es ein neues Vorstandsmitglied: Ina Küderle. Die 28-jährige Industriekauffrau kam 2010 erstmals ins Bokle, damals als Gast. Jetzt ist sie Teil der Führungsriege. An der bestehenden Arbeit will sie indes nichts verändern. Das Bokle wird vom Förderverein Alternative Jugendkultur getragen. In den Räumlichkeiten können Jugendliche feiern, Künstler proben oder Podiumsdiskussionen abgehalten werden. Erst im Juli fand eine Diskussion mit Bundestagskandidaten statt. Die Vielfalt der Angebote ist das Konzept des Vereins. Vorstand Daniel Schenker gilt als das Urgestein der Truppe. Seit 2007 ist er dabei und erklärt: "Das Alternative ist einfach, dass wir alles anbieten. Wir sind nicht in eine Richtung festgelegt. Da ist also für jeden etwas dabei."

Das Bokle-Team ist bestrebt, lokale Künstler zu fördern und der Jugend Räume fürs Miteinander zu bieten. "Wir sind hier zwar keine Sozialarbeiter, aber im Sinne von günstigen Getränke- und Veranstaltungspreisen betreiben wir schon in gewisser Weise Jugendarbeit", erklärt Daniel Schenker. Außerdem besteht eine enge Kooperation mit dem städtischen Café Connect. Jugendliche konnten in der Vergangenheit mit den dortigen Pädagogen Konzepte für eigene Feiern erarbeiten. Das ging dann über Themen wie Künstler engagieren, Räume herrichten bis hin zur Organisation von Thekenkräften. "Thekenkräfte wie auch freiwillige Helfer für Auf- und Abbau bei Veranstaltungen werden im Bokle übrigens immer gebraucht", betont Schenker.

Das Bokle blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück. Der Name entstand aus den Vornamen der beiden Gründer Bodo und Klebi. Das Symbol der Grille kam auf, als vor Jahren jemand eine imposante Grille an die Wand des Lokals malte, das später das Bokle wurde. Im Jahr 2007 musste das damalige Bokle den Umbaumaßnahmen am Milchwerk weichen. Es wurde abgerissen und in einer symbolischen Aktion von Jugendlichen zu Grabe getragen. Daraufhin verständigte man sich mit der Stadt, und schließlich kam das Bokle in der Robert-Gerwig-Straße 12 unter. Ehrenamtlich wurde es ausgebaut und renoviert. Mittlerweile gehört das Gebäude laut Informationen des Vereins der Stadt, die es auch weiter saniert hat. Die Vorstände betonen, dass ihr Verein gemeinnützig ist und sie keine Gewinne erwirtschaften dürfen. Die Einnahmen aus Veranstaltungen fließen in die Bezahlung von Künstlern, Miete und Instandhaltung. 2008 gab es die ersten Veranstaltungen im neuen Bokle. Das soll im nächsten Jahr gefeiert werden.