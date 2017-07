Radolfzell Neuer Spielplatz in Böhringen: Storchennest als Inspiration

Die Nester im Ort sind Ideengeber für den geplanten öffentlichen Spielplatz im Böhringer Neubaugebiet Hübschäcker

Die Entwurfsidee, den Spielplatz im Neubaugebiet "Hübschäcker" in Form eines Storchennestes anzulegen, hat Charme und wurde von den Böhringer Ortschaftsräten durchweg lobend aufgenommen. Weniger Zuspruch fand der gut gemeinten Vorschlag von Henryk Haberl, Städtische Abteilung Landschaft und Gewässer, auf dem neuen Spielplatz zwei Masten als Nisthilfen für Störche zu errichten. Insbesondere Ortschaftsrat Peter Lingg protestierte. Das sei konträr zu den Bemühungen, die wachsende Überpopulation im Unterdorf und eine weitere Ausbreitung im Ort durch Nisthilfen im Ried zu bremsen. Zudem habe der Storchenbeauftragte Wolfgang Schäfle in einer Sitzung zuvor deutlich gemacht, dass sich Störche nicht vorschreiben lassen, wo sie nisten.

Der Spielplatz "Storchennest", so zeigte die Vorplanung, soll auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern im Anschluss an das geplante Kinderhaus erstrecken. Inspiriert von der Form eines Storchennestes ist eine rundum mit Sträuchern bepflanzte Anlage angedacht mit einer großen Mulde als zentrale Spielwiese und Sitzgelegenheiten. Rund um die Spielwiese soll ein Rundweg mit einzelnen naturnah gestaltenen Spielzonen für Kleinkinder, eventuell ein Sandwasserbereich, Jugendbereich und Aktivbereich entstehen, so dass es Angebote für alle Altersstufen gibt. "Das ist nur eine Vorplanung, keine Planung im Detail", machte Hendryk Haberl deutlich und verwies auf zwei Bürgerworkshops, die nach den Sommerferien geplant sind. Bewusst, so Ortsvorsteher Bernhard Diehl, wolle man die Bevölkerung, insbesondere die Bewohner des Baugebiets, in die Planungen einbeziehen, um eine gute Akzeptanz der Anlage zu erreichen.

Die Investitionssumme beläuft sich auf 220 000 Euro. Bis Herbst 2017 sollen die Ideen aus Bürgerworkshops und Ortschaftsrat eingearbeitet werden. Auschreibung und Vergabe sollen über den Winter erfolgen, so dass im März mit dem Bau begonnen werden kann. "Wenn alles klappt, können wir den Spielplatz im Juni 2018 einweihen", so Haberl.