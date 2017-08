Radolfzell Neue Lüftung für Böhringer Mehrzweckhalle

In den Sommerferien laufen die Sanierungsarbeiten in der Böhringer Mehrzweckhalle

Nach der Sanierung der Heizung im vergangenen Jahr erhält die Mehrzweckhalle Böhringen nun eine neue Lüftungsanlage und in diesem Zuge auch einen neuen Sportbodenbelag. „Das gibt eine umfassende Sanierung der technischen Anlagen“, so Gerhard Schöpperle, Fachbereich Gebäudemanagement und Hochbau, in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Die neue Anlage verfüge über eine moderne Steuerung auf Basis der vorhandenen CO²- Werte bei Sport- und Mehrzweckbetrieb. Auch die städtischen Leitlinien für nachhaltiges Bauen und Sanieren werden berücksichtigt. Der Ortschaftsrat stimmte dem Vorschlag der Verwaltung zu, den Auftrag in Höhe von 229 275 Euro an die Konstanzer Firma Walter Welte zu vergeben, die als einzige ein Angebot abgegeben hatte. Das Angebot liegt rund 25 000 Euro unter den Berechnungen des planenden Ingenieurbüros. Insgesamt steht für die Sanierung in den Gewerken Lüftung, Heizung, Sanitär und Sportbodenbelag ein Budget von 575 000 Euro zur Verfügung. Ortsvorsteher Bernhard Diehl hob hervor, dass sich die Verwaltung auf Drängen der Vereine für einen robusten Bodenbelag entschieden hat, der bei Veranstaltungen das befürchtete zeitaufwändige Auslegen eines Schutzbodens erspart. Die Arbeiten sollen bis zum Ende der Herbstferien ausgeführt sein, so lange ist kein Sportbetrieb in der Halle möglich. „Nach diesen Maßnahmen ist die Halle wieder auf einem Top-Stand“, unterstrich Schöpperle. Lediglich das Dach müsse irgendwann erneuert werden. Ins nächste Jahr aufgeschoben wird hingegen die Beregnungsanlage des Sportplatzes. Die eingeholten Angebote, so Bernhard Diehl, lagen über den Haushaltsansätzen. Darüber hinaus gebe es Kapazitätsprobleme bei den Firmen.