Radolfzell Neue Führung beim TuS Böhringen

Tobias Klumpp und Martina Döpke übernehmen beim TuS Böhringen das Ruder. Der Verein steht recht gut da: Sportlich läuft es in vielen Abteilungen sehr gut, und das Interesse am Verein ist groß: In fast allen Gruppen gibt es sogar Wartelisten.

Der Turn- und Sportverein Böhringen hat eine neue Führungsspitze. Die Nachfolge von Claudia Salzer, die sich nach vierjähriger Tätigkeit aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stellte, tritt nach einstimmiger Wahl Tobias Klumpp an. Das Amt des bisherigen Vize Andreas Rasser, der ebenfalls nicht mehr kandidierte, übt künftig – ebenfalls nach einstimmigem Votum – Martina Döpke aus. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Claudia Salzer bleibt dem Verein als "Festlewart" erhalten und wird auch weiterhin die große Weihnachtsturnschau moderieren.

Dass die Wahlen bei der Generalversammlung flott und unkompliziert über die Bühne gingen, war der intensiven Kandidatensuche im Vorfeld zu verdanken. "Wir sind froh, dass wir nach langer Suche kompetente Nachfolger gefunden haben und es fast nahtlos weitergehen kann", so Oberturnwartin Vroni Helmlinger erleichtert. Besonders freue man sich, dass sich mit Tobias Klumpp, der erst seit knapp drei Jahren in Böhringen wohne, ein engagiertes Elternteil bereiterklärt habe, den Posten an der Spitze zu übernehmen. "Ich habe das Amt aus Überzeugung übernommen. Ehrenamt ist etwas Großartiges und was der Verein mit fast 1000 Mitgliedern in Böhringen leistet, hat mich von Anfang an begeistert", so Tobias Klumpp in seiner Antrittsrede.

Problemlos vonstatten ging auch der Mitgliederbeschluss für eine moderate Erhöhung der Mitgliedsgebühren, nachdem die letzte Anpassung 2009 stattgefunden hatte. Mit etwas Bangen blickt der Verein der zweiten Jahreshälfte entgegen. Während der Sommerferien und einige Wochen danach wird in der Mehrzweckhalle die Lüftungsanlage erneuert und der Hallenboden saniert. "Es wird schwierig werden, die verbleibenden Hallenkapazitäten in der Schulturnhalle einigermaßen gerecht zu verteilen", so die Oberturnwartin. Man werde zusammenrücken und sicher auf Manches verzichten müssen. Hinzu komme, dass man Platz für das ganze Inventar finden müsse, wenn die ganze Halle leergeräumt werden muss.

Die einzelnen Berichte zeigten, dass der Verein im Erwachsenenbereich sehr breit aufgestellt ist. Rund 500 Frauen und Männer sind in Fitnessgruppen wie auch Gymnastik und Tanz, Volleyball, Uni- Hockey, Basketball, Mountainbiken, Wandern und Senorengymnastik aktiv. Zusätzlich nehmen 150 Teilnehmer die Angebote von sechs Rückenfit-Kursen, einer gemischten Fitness-Gruppe und einem Zumba-Kurs wahr. 40 Prozent der Mitglieder sind Kinder und Jugendliche. Aus dem Bericht von Jasmin Schwock, Oberturnwartin für die Kinder und Jugendlichen, ging hervor, dass die Leichtathletikabteilung mit über 50 Kindern an ihre Grenzen stößt. Bei den Bambinis gibt es derzeit eine Warteliste.

Stolz ist man auf die sportliche Bilanz in allen Bereichen. An den Vereinsmeisterschaften nahmen 190 Kinder und Jugendliche teil. Beim Gaukinderturnfest in Steißlingen war Böhringen mit 38 Mädchen und Jungen zwischen 7 und 13 Jahren nicht nur zahlenmäßig stark vertreten, mehrfach war sogar das ganze Siegerpodest mit Böhringer Kindern belegt. Groß war die Freude im Verein wenig später, als die Leistungsturnerinnen nach dem schmerzhaften Abstieg aus der Bezirksliga 2016 den direkten Wiederaufstieg geschafft haben. Gut 50 Trainer, Übungsleiter und Helfer seien in jeder Woche mehrere Stunden für die Kinder im Einsatz, so Jasmin Schwock. Qualifikation sei ein ganz wichtiges Thema im Verein. Oftmals sind es jugendliche Übungsleiter und Helfer aus den eigenen Reihen, die zusätzlich zu ihrem Einsatz unter der Woche an mehreren Wochenenden und zwei komplette Wochen lang an der Sportschule zu geprüften Lizenzinhabern ausgebildet werden. Diese Mischung aus Erfahrung und modernen Ansätzen sei etwas ganz Besonderes in Böhringen. Die sportliche Zukunft des TuS Böhringen sieht Jasmin Schwock sehr zuversichtlich. "Alle Gruppen sind bis auf den letzten Platz gefüllt und es bestehen Wartelisten für fast alle Gruppen. Das zeigt, dass wir eine gute Kinder- und Jugendarbeit machen."

Der Vorstand

Die neue Führungsriege des TuS: Tobias Klumpp (Vorsitzender), Martina Döpke (stellvertretende Vorsitzende), Ulrike Bächle (Kassierin), Volker Scheller (Schriftführer), Andrea Nägele (Protokollführerin), Vroni Helmlinger (Oberturnwartin Erwachsene), Jasmin Schwock (Oberturnwartin Kinder), Julia Anhorn (Pressewartin), Fabian Bächle (Jugendvertreter)