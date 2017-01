Neue Fragen zur Geburtshilfe

Das Thema Geburtshilfe in Radolfzell wird immer komplexer. Nun wird auch über die künftigen Leistungen der Ärzte diskutiert. Die Mediziner befürchten Einschränkungen.

Radolfzell – Wie verhalten sich eigentlich die Ärzte bei der Diskussion um die Geburtshilfe am Krankenhaus Radolfzell? Diese Frage stellte Norbert Lumbe von der SPD bei der jüngsten Sondersitzung des Gemeinderates in den Raum. Eine Antwort darauf bekam er am Ende der Sitzung von Matthias Groß, einem der Belegärzte der Station. Der brachte allerdings gleich ein weiteres Problem zur Sprache: Der Gemeinderat diskutiere zwar, die Geburtshilfe zu retten, indem die Stadt Radolfzell die medizinischen Leistungen bestelle und somit im Prinzip die Rolle des Auftraggebers für die Geburtshilfe übernehme. Allerdings seien damit auch wirklich nur die Leistungen der Geburtshilfe abgedeckt. Die anderen gynäkologischen Behandlungen der Ärzte, beispielsweise Operationen, seien darin nicht enthalten.

Peter Fischer, Geschäftsführer des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz (Glkn), zu dem das Krankenhaus Radolfzell gehört, bestätigte dies. Die Verhandlungen des Glkn mit der Stadt Radolfzell zur Kostenerstattung hätten sich auf die Geburtshilfe bezogen. Die übrigen medizinischen Leistungen der Gynäkologie seien darin ausdrücklich nicht enthalten. Für die Ärzte ein schwerer schlag. Damit fiele ein großer Teil der Tätigkeit weg, sagte Matthias Groß in der Gemeinderatssitzung. Das habe natürlich auch Auswirkungen auf das Einkommen der Ärzte. Sie würden sich bereit erklären, ihre Tätigkeit auf die Geburtshilfe zu reduzieren. Allerdings nur, wenn sich der finanzielle Beitrag, den die Ärzte zum Erhalt der Station beitragen, dadurch verringere. Außerdem sieht Matthias Groß ein Problem für die Zukunft. Es werde dann immer schwieriger, Ärzte für die Geburtshilfe zu finden. Wer in einem solchen Modell arbeite, wolle in der Regel auch operieren, sagte Matthias Groß.

Für Peter Fischer sei die Reduzierung auf die Geburtshilfe überraschend gewesen, sagt er. Er habe bis kurz vor den Verhandlungen auch damit gerechnet, dass über das Gesamtpaket verhandelt werde. Vermutungen, wonach er als Vertreter des Glkn kein Interesse daran habe, die Geburtshilfe in Radolfzell zu erhalten, dementiert er: "Das ist eine Unterstellung. Die Radolfzeller machen einen guten Job. Es gab nie Planungen, die Station aufzulösen." Grund für die Diskussion seien einzig und allein die enorm gestiegenen Versicherungsprämien für die Ärzte.

Die Geburtshilfe in Radolfzell funktionierte bisher nach dem Belegarztmodell. Das bedeutet, dass die Ärzte nicht beim Glkn angestellt waren, der allerdings die Infrastruktur zur Verfügung stellte. Ihre Leistungen rechneten die Ärzte direkt über die Kassenärztliche Vereinigung ab. Wegen enorm gestiegener Beiträge für die Haftpflichtversichung ist dieses Modell für die Ärzte allerdings nicht mehr rentabel. Mögliche wäre künftig ein Honorar-Belegarztmodell. Auch in diesem Fall sind die Ärzte keine Angestellten des Krankenhauses, bekommen aber vom Krankenhaus eine Vergütung für ihre Tätigkeit. Die Abrechnung dieser Leistungen mit den Krankenkassen erfolgt über das Krankenhaus, die Ärzte sind bei diesem Modell über die Haftpflichtversicherung der Betriebsgesellschaft Hegau-Bodensee-Klinikum mitversichert. Allerdings entstünden dem Glkn somit jährlich Mehrkosten von mehreren 100 000 Euro. Die Stadt Radolfzell hat sich bereit erklärt, für diese Kosten größtenteils aufzukommen, um die Geburtshilfe zu erhalten. Eine solche Vorgehensweise birgt allerdings verschiedene rechtliche Schwierigkeiten, die Stadtverwaltung und Gemeinderat momentan zu klären versuchen.

Der nächste Schritt

Wie genau die Lösung für die Gebursthilfe am Krankenhaus Radolfzell aussehen könnte und ob die Station am Ende wirklich erhalten werden kann, diskutieren aktuell die Mitglieder von Stadtverwaltung und Gemeinderat. Dabei fehlt es nicht am Willen. Der Gemeinderat sprach sich kürzlich einstimmig für den Erhalt der Geburtshilfe aus. Die nächste öffentliche Sondersitzung zum Thema findet am Dienstag, 17. Januar, ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses von Radolfzell statt. (lmj)