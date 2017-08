Radolfzell Neu im Jugendgemeinderat von Radolfzell: Elena Gnann

Das frisch gewählte Gremiummitglied wünscht sich unter anderem mehr Veranstaltungen für Jugendliche und einen ruhigeren Stadtgarten.

"Ich will etwas bewegen und auf die Beine stellen", sagt die 15-Jährige Elena Gnann. Die Schülerin besucht die Gerhard-Thielcke Realschule und erreichte bei den Jugendgemeinderatswahlen die meisten Stimmen. Sie hat bereits einige Ziele vor Augen: ein Volleyballfeld, mehr Trinkwasserspender, besseres W-Lan und mehr Abendveranstaltungen für Jugendliche. Der Stadtgarten spielt dabei eine besondere Rolle. Jugendliche würden dort an Wochenendabenden durch Lärm und Drogenkonsum auffallen. In ihrer Amtszeit will Elena den Mettnaupark als Platz für neue Abendveranstaltungen gewinnen. "Der Mettnaupark ist groß genug ,um neue Veranstaltungen für Jugendliche durchzuführen", hebt Elena den Vorteil des Mettnauparks gegenüber dem Stadtgarten hervor. Elena denkt, dass mehr Jugendveranstaltungen unter freiem Himmel die Zahl der negativen Auffälligkeiten im Stadtgarten reduzieren könnten.

Allgemein ist es ihr wichtig, das Mitspracherecht der Jugend zu nutzen: "Ich möchte im Jugendgemeinderat anpacken und mitbestimmen." Sie hat sich dazu entschlossen, an der Organisation von Rock am Segel mitzuwirken. "Rock am Segel ist ein schönes Konzert, da möchte ich mitmachen", sagt Elena.

Sie singt in der Jugendkantorei Radolfzell und spielt für den HSC Radolfzell Handball. Wie genau sie ihre vielen Ziele umsetzen möchte, weiß sie noch nicht. Jedoch ist sie sich sicher, dass die Bemühungen des Jugendgemeinderats Wirkung zeigen: "Der Jugendgemeinderat kann etwas schaffen", sagt sie rückblickend auf die erfolgreichen Organisationen von Rock am Segel der letzten Jahre. Elena ist auf die kommenden Diskussionen gespannt. Sie freut sich sehr auf die anstehende Zeit als Jugendgemeinderätin: "Eine gute Zusammenarbeit ist mir wichtig. Ich freue mich darauf, Kontakte zu knüpfen."