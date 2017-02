Radolfzell Narrizella-Narreneltern sagen Adieu

Hacky und Jogi sind in diesem Jahr letztmals in Aktion. Lange Jahre waren sie Aktivposten in der Narrizella. Jetzt wollen die Beiden zurück ins zweite Glied und die Fasnacht mal wieder ohne eng getakteten Terminplan genießen.

Radolfzell – 2004 gaben sie sich das närrische Ja-Wort: "Hacky" – Hartmut Buchegger – und "Jogi" -Peter Jugert – sind dieses Jahr zum letzten Mal als Narrizella-Narreneltern unterwegs. Am Fasnachtssonntag beim großen Fasnachtsumzug wird das prächtige Narreneltern-Paar zum letzten Mal aus der historischen Allweiler-Chefkutsche winken und mit Liebreiz darüber streiten, wer wie viele Gutsle hinauswirft. Sie hätten die vielen repräsentativen Pflichten als Familienoberhäupter der Narrizella Ratoldi immer genossen, sagen die beiden altgedienten Narrenräte. Im fortgeschrittenen Alter angekommen, wolle man nun aber noch ein paar Jährchen unbeschwerte Fasnacht ohne getakteten Zeitplan machen.

Zumal beide schon ein aktives närrisches Vorleben haben: Narrenvadder Jogi war von 1992 bis 2000 schon Hanselevadder. Noch länger ist die Fasnachtskarriere von Narrenmodder Hacky – von 1979 bis 1991 Kappedeschle, dann bis 2001 Hauptmann der Garde und auf der Narrenspiegelbühne aktiv, und schließlich drei Jahre Narrenvadder an der Seite von Narrenmodder Heiner Kratt. Als diese damals aufhörte, warb Hacky um Jogi als Nachfolgerin, den er aus Jugendtagen kannte, der aber nicht die ihm zudachte Frauenrolle übernehmen wollte. Hacky lenkte schließich ein. "Eine Frau zu spielen, das muss man mögen. Ich hatte in der verkehrten Welt der Fasnacht nie ein Problem damit", so Hacky Buchegger. Eher damit, wie lange er jedes Mal braucht, bis er "angeschirret" (angezogen) und geschminkt ist, wobei ihn hier seine Frau unterstützt. Bei beiden niemals fehlen dürften die Amtskette und die "Eheringe", die sie alljährlich am 5. Januar vor dem Dreikönigsfrühschoppen vom Zunftpräsidenten überreicht bekommen und beim Fasnetsverbrennen wieder abgegeben werden.

Großer Ehekrach blieb in all den Jahren aus, schließlich kennen sich Hartmut Buchegger und Peter Jugert von Kindesbeinen an und haben Erfahrung in der Streitbewältigung. Die schönen Erinnerungen aus der langen Narrenehe überwiegen, etwa am Schmutzigen Dunschdig der gemeinsame Besuch alteingesessener Fasnachtsfamilien in der Altstadt und auf der Mettnau, die erwartungsvoll mit selbstgebackenen Fasnetskuechle und Scherben auf die Narreneltern warten. Oder auch der gekonnte Wiener Walzer, mit dem sie schwungvoll den Altenkaffee im Milchwerk (dieses Jahr neu als "Zeller Stadel") eröffnen. Vor allem aber freuen sie sich über den Respekt, der ihnen in der Zunft entgegengebracht wird. "Wenn wir nicht da sind, heißt es gleich: Wo sind Mamme und Babbe", schmunzelt Peter Jugert.

Beide wollen ihre letzte Fasnacht als Narrenelternpaar nochmal in vollen Zügen genießen und Spaß haben. "Wir werden es richtig krachen lassen und uns mit einem bleibenden Eindruck verabschieden", so das Versprechen Peter Jugerts.

Die Familienoberhäupter

Die Existenz von Narreneltern ist bereits bei der Gründung der Narrizella Ratoldi im Jahr 1841 im Roten Buch der Zunft erwähnt. Sie gehören somit zu den ältesten närrischen Gestalten der Radolfzeller Fasnet. Während der Zunftvorstand hauptsächlich für die organisatorische Leitung für Zunft und örtliche Fastnacht zuständig ist, könnte man die Narreneltern als närrische Familienoberhäupter bezeichnen. In Radolfzell werden Narrenmodder und Narrenvadder ausnahmslos von Männern und Narrenräten dargestellt. Bei der Narrizella Ratoldi gilt die Regelung, dass sowohl Präsident als auch Zunftmeister diese Ämter übernehmen können. Sie müssen als erste gefragt werden. Wenn einer oder beide verzichten, können sich Mitglieder des Narrenrates bewerben. Die Entscheidung fällt bei der Hauptversammlung der Narrizella im Frühjahr.