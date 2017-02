Radolfzell Narri Narro im Heilig Geist Spital

Die Holzauer statten den Senioren im Heilig Geist Spital einen Besuch ab und werden mit großer Fasnachts-Begeisterung empfangen.

"Heut' fangt d'Fasnet aa. Morge kummt de Lumpämaa", schallt es im Heilig Geist Spital durch die Cafeteria. Die Holzhauer-Gilde macht mitsamt ihrer hauseigenen Combo den Senioren ihre Aufwartung. "Bereits um die Mittagszeit haben sich die ersten Senioren Plätze für den Fasnetauftakt im Spital reserviert", verrät Markus Bonserio am Nachmittag des Hemdglonkers. Für den Heimleiter beginnt im Heilig Geist Spital eine besonders närrische Zeit. Ab dem Schmotzigen Dunschtig sei im Spital Land unter. Und bis zum Dienstag gebe es keine geregelten Arbeitszeiten mehr, scherzt der Leiter des Spitals. Er selbst habe 25 Jahre aktiv Fasnet gemacht. Doch so außergewöhnlich wie in Radolfzell kannte er es von seinen bisherigen Wirkungsstätten nicht.

"Seid gegrüßt, ihr jungen Alten. Es freut mich – wie jedes Jahr – euch zu zeigen, dass jetzt Fasnet ist", begrüßt Oberholzer Roland Zimmer mit markiger Stimme die Senioren. Seit 1951 besucht am Tag des Hemdglonkers die Holzhauer-Gilde der Narrizella Ratoldi das Spital. Und die Senioren im Altenheim bekommen dabei einen närrisch-roten Glanz auf den Wangen und gellen die frechen Fasnetsprüche mit. "Die Alten sind voll dabei. Und es ist wirklich schön, wenn man die Fasnet zu ihnen trägt und sie nochmals an der Fasnet teilhaben lässt", schwärmt Roland Zimmer. Für die Rentner hat die Holzhauer-Musik ein eigenes Repertoire zum Mitsingen ausgewählt.

Die Spitalbewohnerin Margarete Korn-Hafner bahnt sich mit ihren Gehhilfen zuerst wackelig, aber dann ziemlich zielstrebig ihren Weg von ihrem Sitzplatz mitten zwischen die Holzhauer-Musiker und schwingt in luftiger Höhe närrisch mitsingend ihre mit geringelten Strümpfen und Puppenschuhen verkleideten Krücken zum Takt der Musik. Langeweile im Altenheim und zur Fasnet sähe definitiv anders aus. Die Senioren singen und klatschen. Und manch ein Senior erinnert sich an seine eigene Fasnet-Jugend.

Die meisten Heimbewohner sind Radolfzeller

Fasnet gehe über alle Generationen. Das beginne mit null Jahren und höre auf, wenn man in die Kiste juckt, weiß Oberholzer Zimmer über seine Narren zu berichten. Im Seniorenheim Heilig Geist lebt das Holzhauer-Mitglied Walter Deckel. Sein Sohn und Enkel sind aktiv in der Gilde. Und ab dem Hemdglonker bis zum Aschermittwoch zeigt sich im Spital der ehemalige Narrenrat und Senior Ferdinand Rouff nur noch mit seiner Narrenratskappe, erzählt der Heimleiter. Mehr als 80 Prozent der Heimbewohner sind Radolfzeller. Gemeinderat und Holzhauer Walter Hiller besucht parallel zum Holzhauer-Auftritt in der Cafeteria fünf Ehepaare oder einzeln lebende Senioren auf ihren Zimmern.

Nach ihren Einkäufen holen Enkel und Kinder ihre betagten Angehörigen aus dem Spital ab und nehmen sie mit auf die Fasnet. Das ist dem vorteilhaften Standort mitten in der Stadt geschuldet. Am Schmotzigen Dunnschtig schieben Pflegekräfte und Angehörige die auf Rollstühle angewiesenen Senioren zum Festakt und zur Rathausstürmung direkt vor die Bühne auf den Marktplatz. "Die Bevölkerung macht Platz und in der ersten Reihe sitzen die Alten in ihren Rollstühlen, damit auch sie an den Aufführungen teilhaben können", beobachtet Roland Zimmer. Auch am Sonntagsumzug haben die Senioren einen Logenplatz an der Seestraße. Am Tor stehe eine große Rollstuhlbrigade, so der Heimleiter: Die Senioren würden von den Angehörigen und Mitarbeitern aus ihren Zimmern geholt. In der ersten Reihe und dicht an der Straße könnten dann die Narren ihren Schalk mit den Senioren treiben, so Oberholzer Roland Zimmer. "Die Fasnet ist dazu da, die Menschen auf die Straße zu bringen, damit alle miteinander etwas machen", sagt der Chef der Holzhauer-Musik. Die Senioren gehörten ebenso dazu wie die Kleinsten in den Kindergärten, so Jörg Junghanns. Die Gilde wolle den Senioren die Fasnet näher bringen und ihnen Vorort zeigen, dass auch im Heim die Fasnet stattfinden kann – auch wenn man nicht mehr so mobil sei.

Die Gilde

Seit 1951 besteht das Häs der Holzhauer-Gilde der Narrizella Ratoldi aus braunem Wams mit grünem Kragen, einer schwarzen Stiefelhose und schwarzen Stiefeln mit weißen Stulpen. Sie tragen zudem eine Holzaxt. Am Hemdglonker holen sie im Stadtwald den Narrenbaum, den sie am Nachmittag verstecken und am Schmotzigen Dunschtig auf dem Marktplatz aufstellen. In der Straßen-Fasnet sind die Holzhauer ein unersetzlicher Faktor.