An diesem Wochenende ist in Markelfingen einiges los: Die Narrenzunft Seifensieder ist Ausrichter der Narrentage der Vereinigung Hegau-Bodensee. Alle Bilder gibt es hier.

Die Seifensieder zogen am Freitag in Markelfingen durch die Nacht. Samstag fand das Narrenbaumstellen der Markelfinger Holzer und Froschenholzer in Radolfzell statt. Hier finden Sie alle Bilder der Narrentage: