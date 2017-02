Radolfzell Närrischer Jahrmarkt: Stewardessen, Roboter, Schmetterlinge und eine überalterte Geburtstags-Gesellschaft treiben es bunt am Rosenmontag

Ganz Radolfzell ist ein bisschen verrückt. Auf dem närrischen Jahrmarkt fällt das aber kaum auf – es ist und bleibt eine bunte Gesellschaft

Die Problemlagen sind vielfältig in Radolfzell. Man sollte sie auch nicht unterschätzen. Zum Beispiel die Überalterung der Gesellschaft. Sie wird nun schon bei privaten Geburtstagsfeiern sichtbar. Es ist noch nicht Mittag, da bestellt Hedi im Cafe Bier für alle. Hedi wird 70. Mit Karle ist's aber schwierig geworden. "Er hat Alzheimer", erklärt Hedi. Er hätt's am Fuß, erklärt er selbst jammernd und hören kann er nur noch schlecht. Adelheid hingegen geht es besser, obwohl es scheint als hätten alle Alten ihre Rollatoren nicht im Griff. Sie ist 107, ein stolzes Alter. Die Getränke nehmen die Herrschaften mit Röhrchen zu sich, das ihnen der Kellner auf Nachfrage bringt.

Auch sonst verändert sich die Gesellschaft zusehends, das wird auf dem närrischen Jahrmarkt deutlich: Jürgen, Heidi, Werner und Regina beispielsweise kommen, aus Nigeria, Kongo und Ichweißnichtwo und bieten Schokoküsse alias Mohrenköpfe an. Sie warten darauf, integriert zu werden, das sei auch gut möglich, "mit jeder Menge Weinschorle" ließe sich darüber reden.

So ist das auf dem närrischen Jahrmarkt am Rosenmontag in Radolfzell, es drängt sich das Volk, bunt, närrisch, verlässlich, gebrechlich, auch ein bisschen verrückt. Richtig Leben kommt auf den Platz, als die Froschenmusik auffährt im Geburtstagslastwagen, lauter Froschkönige, die Prinzessinnen im Volk schmelzen dahin. Spätestens da wird getanzt und auch die Holzhauermusik sorgt dafür, dass das Volk sich belustigt, bewegt und im Rhythmus bleibt.

Manche Persönlichkeiten aus der bunten Menge bieten auch Lösungen an. Wie zum Beispiel Jana Badeschaum, genannt Bubble. Sie kümmert sich zusammen mit einer Kollegin um ernstzunehmende Probleme: Dass die Narren auch gelegentlich wieder sauber werden. "Montags ist Badetag und es wäre gut, wenn die Narren mal duschen würden. Baden wäre allerdings noch besser", empfiehlt Jana Badeschaum und ist gerne bereit mit Seife, Duft und gutem Rat zur Seite zu stehen.

Wem's auf dem Marktplatz irgendwann zu öde wird, kann eine Reise wagen: Sieben Stewardessen bieten ihre Dienste an, buchen kann man sie aber nur zu siebt. Martina preist schon mal den Flug auf die Liebesinsel an – eigentlich auch die einzige Destination, die die Zeller Propeller anfliegen. Rosel macht außerdem gleich klar: "Mit uns ka mer au abstürze..." Grundsätzlich lieber sei es ihnen, gutaussehende Männer an Bord mitzunehmen, alle anderen müssten Aufpreis zahlen. Zum Glück sind die sieben Damen allesamt bestechlich: "In Hochprozentigem kann man uns gern bezahlen, aber bitte ohne Kohlehydrate".

Ein paar Stunden später sind alle Radolfzeller Narren vom Feiern erschöpft. Unter das Narrenvolk hat sich auch Oberbürgermeister Martin Staab gemischt, ganz ohne Macht, als Tanzbär der Froschen. Als solcher macht er eine gute Figur, die Sehnsucht nach dem Platz im Rathaus scheint eher gering. Unterdessen sind die Zeller Propeller schon komplett ausgebucht, wie sie fröhlich verkünden. Als die Sonne sich senkt, ist Radolfzell noch ganz benommen vom Rhythmus der Trommeln – es ist ein guter Tag für die Zeller Fasnet.

Närrisches am Dienstag

Viel ist es nicht mehr, was man an fasnächtlichem Spaß noch in dieser Saison erleben kann. Wer alles mitnehmen will, hat aber noch ein paar Chancen: Um 14 Uhr findet der Damenkaffee der Froschenzunft statt. Ab 17 Uhr beginnt das Abschiednehmen. Zuerst tummelt sich die Frevlerszene auf dem Marktplatz, danach folgt ein letzter Umzug und die Fasnetverbrennung gegen 19 Uhr. Später am Abend wird der Narrenbaum gefällt.

Bilder vom Rosenmontag im Internet: www.suedkurier.de/fasnacht