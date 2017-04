Radolfzell Nachlassgericht in Radolfzell wieder ansprechbar

Todesfälle stellen Angehörige vor unbekannte bürokratische Hürden. Das Nachlassgericht im Notariat Radolfzell hat die Hürden mit einem Verzicht auf Sprechzeiten nach Ostern noch ein bisschen höher geschraubt und sie jetzt in Teilen wieder abgebaut.

Wie der Aushang an der Eingangstür in der Untertorstraße 10 verkündet, gibt es wieder Sprechzeiten des Nachlassgerichts von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr. Sowie mit der erbetenen Einschränkung: "Anträge sowie erbetene Auskünfte bitten wir, schriftlich zu stellen." Immerhin, auch telefonisch sei das Nachlassgericht in dieser Zeit zu erreichen, wie die Bandansage verkündet.

Diese Möglichkeit hat das Nachlassgericht Radolfzell aber erst auf Nachfragen dieser Zeitung beim Justizministerium in Stuttgart wieder eingeräumt. Zuvor hat sich das Nachlassgericht in den Tagen nach Ostern vom Publikumsverkehr verabschiedet. Bei telefonischen Anfragen wurde nur noch auf die Internetseite verwiesen, Bestattern, die ihre Klienten in diesen Dingen beraten, ist mit Schreiben vom 18. April mitgeteilt worden: "Das Nachlassgericht (Radolfzell) ist reformbedingt telefonisch und persönlich nicht mehr zu erreichen." Fettgedruckt war zu lesen: "Es gibt keine Sprechzeiten mehr." Das Wort "keine" war sogar noch unterstrichen. Weiter hieß es: "Anträge sowie erbetene Auskünfte sind ausschließlich schriftlich zu stellen. Ein persönliches Aufsuchen des Nachlassgerichts führt nicht zu einer schnelleren Bearbeitung."

Im Justizministerium war man erstaunt: "Diese Handhabung hat das Ministerium der Justiz und für Europa überrascht", wie Pressesprecher Robin Schray mitteilt. Es sei zwar eine Beschränkung der Vorsprachemöglichkeiten in kleineren Notariaten auf Sprechtage oder Sprechzeiten möglich, nicht aber ein vollständiger Ausschluss der persönlichen Vorsprache. Richtig ist: Die Notariatsreform sieht zum 1. Januar 2018 vor, dass die Zuständigkeit der Nachlassgerichte an die Amtsgerichte mit familiengerichtlicher Zuständigkeit übergeht. Für Radolfzell bedeutet das, dass ab diesem Zeitpunkt das Amtsgericht Konstanz zuständig wäre. Bis dahin sind noch acht Monate Zeit.

Schwierig wird es auch mit der Aussage, dass die Nachlassgerichte keine allgemeine Erbenermittlungspflicht mehr hätten. Auch da unterscheidet Pressesprecher Schray: Bei unbekannten Erben müsse das Nachlassgericht in vielen Bereichen nach wie vor von Amtswegen ermitteln. "Abgeschafft wurde eine allgemeine Verpflichtung der Notariate, bei Todesfällen die Erben zu ermitteln." Bisher haben die Standesämter an die Angehörigen einen Erfassungsbogen im Erbenermittlungsverfahren verschickt.

In einem Punkt hat sich das Nachlassgericht Radolfzell in seinem Merkblatt unmissverständlich ausgedrückt: "Eigenhändige Testamente müssen beim Nachlassgericht zur Eröffnung abgeliefert werden." Da es wieder Sprechzeiten gibt, ist das möglich.

Notariatsreform

In Baden-Württemberg sind bislang sowohl Notare im Landesdienst als auch Notare zur hauptberuflichen Amtsausübung bestellt. Zum 1. Januar 2018 wird das Notariatswesen neu geregelt: