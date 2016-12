Radolfzell Nachfrage in Bibliothek bleibt hoch

Die Ausleihzahl der Radolfzeller Stadtbibliothek bleibt auf dem hohen Niveau des Vorjahrs. Die Leiterin findet's klasse – zeigt es doch, dass der Anstieg des Vorjahrs keine Eintagsfliege war. 2015 war das Österreichische Schlösschen umgebaut worden. Derweil fällt auf: Bücher behaupten sich offenbar neben elektronischen Medien.

Radolfzell - Ferienzeit ist Lesezeit – frei nach diesem Motto steigen die Zahlen der Ausleihen in der Stadtbibliothek Radolfzell kurz vor dem Ferienbeginn immer stark an. Da macht auch das Jahr 2016 keine Ausnahme. Weil die Stadtbibliothek von Freitag, 23. Dezember, bis Dienstag, 3. Januar 2017, nicht geöffnet ist, decken sich die Nutzer gerne mit Büchern, CDs und Spielen ein. Vor allem Letztgenanntes entwickelt sich im Winter regelmäßig zum Renner der Ausleihen. Das Familienfest wird offenbar gerne dazu genutzt, gemeinsam miteinander am Tisch zu sitzen und ein Gesellschafts- oder Brettspiel zu spielen. Vor allem aber Spiele für Kinder führen unangefochten die Hitliste der Ausleihen an. Mit 60 Prozent sind deutlich über die Hälfte der verfügbaren Spiele aktuell in der Ausleihe.

Ähnlich hoch sind die Ausleihzahlen bei den DVDs mit Spielfilmen. Der Erwachsenenbestand ist derzeit zur Hälfte ausgeliehen. Hörbücher und Romane sind mit Ausleihquoten von 40 beziehungsweise 30 Prozent ebenfalls sehr gefragt. „Insgesamt haben wir eine Ausleihquote von 30 Prozent über alle Bereiche – das ist eine sehr gute Absenz“, erklärt Leiterin Petra Wucherer. Ohnehin waren die Ausleihzahlen in diesem Jahr praktisch genauso hoch wie im Vorjahr. Das ist für Petra Wucherer sehr erfreulich. Die Zahlen seien 2015 nach dem Umbau des Österreichischen Schlösschen „wahnsinnig angewachsen“, wie sie sagt. Umso mehr freut sie sich, verkünden zu können, dass der Trend offenbar langfristig anhält und man „weiterhin auf dem hohen Niveau“ mit den Ausleihzahlen liegt.

Insgesamt gibt es 5600 Ausweisinhaber. Das Haupthaus der Bibliothek am Marktplatz verzeichnet monatlich rund 10 000 Besucher. Im Österreichischen Schlösschen hält man insgesamt 50 000 verschiedene Titel vor. Allein in diesem Jahr wurden 7400 Neuanschaffungen getätigt. So manches davon ist nicht das gesamte Jahr in der Auslage. Zeitbezogene Titel, die erwartungsgemäß nur kurzzeitig sehr gefragt sind, werden daher erst kurz vor dem Ereignis aus den Lagerräumen zugänglich gemacht. Die speziellen Weihnachtstitel zum Beispiel werden etwa Ende Oktober in die Regale geräumt. In dieser Zeit erweisen sie sich jedoch als absolute Renner. Dementsprechend sind aktuell 65 Prozent der Weihnachtsbücher, zu denen Bastelanleitungen, Bilder- und Liederbücher zählen, ausgeliehen.

Während die Mitarbeiter der Stadtbibliothek in früheren Jahren praktisch aus dem Stand sagen konnten, welche Artikel besonders gefragt sind, müssen sie heute die elektronische Statistik bemühen. Weil mittlerweile eine Großzahl der Ausleihen von den Nutzern selbstständig an den Selbstverbuchungs-Terminals stattfindet, sehen die Mitarbeiter nur noch an den Rückgaben, was bei den Nutzern gefragt ist. „Die Dinge wandern nicht mehr zwangsläufig durch unsere Hände“, erklärt Petra Wucherer. Hinzu kommen die Ausleihen, die im Online-Bereich getätigt werden. Die Ausleihe von E-Books zum Beispiel wird von der Stadtbibliothek im Verbund mit anderen Bibliotheken angeboten und findet somit quasi außerhalb des Hauses statt.

Die Zahl der elektronischen Ausleihen hat zwar auch in diesem Jahr leicht zugenommen, hat aber keine außerordentliche Zunahme gegenüber den Vorjahren verzeichnet. Für die Leiterin der Stadtbibliothek ein sicheres Indiz, dass Bücher und elektronische Medien weiterhin nebeneinander bestehen können. „Beides hat seine Berechtigung. Die meisten Onleihe-Nutzer sind Parallelnutzer. Wenn die Menschen Zeit haben, greifen sie derzeit noch gerne zu einem Buch. Wenn sie auf Reisen oder dem Weg zur Arbeit sind, nehmen sie ein E-Book“, sagt sie. „Das konzentriertere Lesen findet aber immer mit einem Buch statt“, ist sie sich sicher.

10 000 Besucher im Monat