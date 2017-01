Radolfzell Nach verheerendem Brand in Wohnhaus: Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Nach verheerendem Brand in Wohnhaus: Die Polizei geht von Brandstiftung aus

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Radolfzell haben am Mittwochvormittag sechs Menschen ihr Zuhause verloren. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den Hausbesitzer, das Feuer gelegt zu haben.

Zwei Tage nach dem Brand sind vor allem verkohlte Trümmer übrig. Das Haus in der renommierten Wohngegend Weinburg in Radolfzell ist unbewohnbar. Ein Feuer hatte das Gebäude am Mittwochvormittag weitgehend zerstört, die Bewohner konnten sich gerade rechtzeitig ins Freie retten.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gehen mittlerweile davon aus, dass der 91 Jahre alte Hausbesitzer das Feuer selbst verursacht hat. Warum der Mann das getan haben könnte, sei allerdings noch nicht klar. Laut einer Mitteilung der Polizei wurde der Mann noch am Mittwoch aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik eingewiesen. Den Schaden schätzen die Behörden auf 350 000 Euro. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Währenddessen haben sich die anderen Bewohner des Hauses hilfesuchend an die Öffentlichkeit gewandt: eine junge Familie mit einer zweijährigen Tochter und ein Flüchtlings-Ehepaar aus Syrien. "Unser Zuhause ist abgebrannt. Wir suchen dringend nach einem neuen Zuhause", schreibt Daniela Restle in sozialen Netzwerken im Internet. Die Resonanz und die Hilfsbereitschaft überwältigen sie. Zahlreiche Menschen geben Tipps für Übergangswohnungen, bieten Kleidung, Spielzeug, Möbel und Geld an: "Damit hätte ich niemals gerechnet, diese Anteilnahme rührt mich sehr", sagt Daniela Restle im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Im Moment wohnt Daniela Restle mit ihrer Familie in einem Hotel. Dort ist bis Montag außerdem das junge Flüchtlingspaar untergebracht. Wie es danach weitergeht, wissen beide Familien noch nicht. "Wir hoffen, erst mal in einer Ferienwohnung unterzukommen und dann möglichst schnell eine neue Wohnung zu finden", sagt Daniela Restle. Das Gleiche gilt für Dana Al Bahhah und Tarek Ayoub. Auch sie hoffen, bald eine neue Wohnung beziehen zu können. Daniela Restle und ihr Partner sind auf der Suche nach einer Vierzimmerwohnung in oder bei Radolfzell. Für Angebote seien sie sehr dankbar, sagt sie. Erreichbar sind beide Paare unter der E-Mail-Adresse: ciel3@gmx.de.