Radolfzell Nach der Deutsch-Prüfung fällt manch ein Stein vom Abiturienten-Herzen

Das Deutsch-Abi beendet für die Schüler beruflicher Gymnasien den schriftlichen Teil der Abitur-Prüfungen. An allgemeinbildenden Gymnasien bildet es den Auftakt. Ein Besuch an der Mettnau-Schule.

Die Klassentüren im ersten Stock der Mettnau-Schule öffnen sich: Während einige Schüler nur das Weite zu suchen scheinen, verweilen andere noch ein bisschen plaudernd im Klassenzimmer. Die Abiturprüfung im Fach Deutsch liegt hinter den Schülern. Sie wird an allen Gymnasien in Baden-Württemberg am gleichen Tag geschrieben. Doch für die Schüler der allgemeinen Gymnasien bildet der fünfeinhalbstündige Schreibmarathon den Auftakt der Abiturprüfungen. Die Absolventen der beruflichen Gymnasien hingegen können nun erst einmal tief durchatmen. Für sie war die Deutschprüfung die letzte schriftliche Abiturarbeit.

Im Fach Deutsch stehen den Schülern fünf Themen zur Auswahl. Ein wenig Sicherheit verschafft die Pflichtlektüre von drei Werken, die im Unterricht eingehend bearbeitet werden. In diesem Jahr waren dies der im Jahr 1957 erschienene Roman "Homo Faber" von Max Frisch, Georg Büchners Drama "Dantons Tod" aus dem Jahr 1835, das die Geschehnisse der Französischen Revolution aufgreift, und schließlich noch die moderne Liebesgeschichte "Agnes" von Peter Stamm (1998 erschienen). Bis zum Morgen der Abiturprüfung sind auch den Lehrern die Aufgabenstellungen unbekannt. Erst wenn kurz vor der Prüfung die Umschläge geöffnet werden, wissen sie, mit welchen Themen ihre Schützlinge sich auseinandersetzen sollen.

Henny Dreystadt, Oberstudienrätin an der Mettnau-Schule, wertete den diesjährigen Werkvergleich von "Homo Faber" und "Dantons Tod" als anspruchsvoll. Lange Textpassagen seien zu interpretieren und in den literaturgeschichtlichen Kontext einzuordnen gewesen. Schließlich sollten sie miteinander verglichen und im Hinblick auf das Selbstkonzept der Hauptfiguren untersucht werden.

Die Schülerin Emma Rein hat sich für dieses Thema entschieden. Entspannt meinte sie, es sei besser gelaufen als sie zuvor befürchtet hatte. 20 Seiten hat sie geschrieben. Die Zeit sei schnell vorbeigegangen. Sie sei auf den Punkt fertig geworden. Patrick Wennrich hat die Gedichtanalyse gewählt. Lyrik liege ihm einfach mehr als andere Themen. Zu vergleichen war "Der Herbst der Einsamkeit" von Georg Trakl und "Herbstgefühl" von Georg Britting. Beide Dichter wurden Ende des 19. Jahrhunderts geboren und waren vom literarischen Expressionismus beeinflusst.

Des Weiteren stand die Analyse einer Parabel auf dem Abiturs-Programm. Ilona Meschenmoser hat 13 Seiten dazu geschrieben und war eine Stunde zu früh fertig. "Dann habe ich noch einmal alles durchgelesen, aber nichts mehr gefunden, was ich noch hätte hinzufügen können", erzählt sie lachend im Pausenhof. Auch Julian Leibfritz hat sich für dieses Thema entschieden. Eigentlich hätte er sich während der Prüfung wohlgefühlt. Aber nun, konfrontiert mit der Ansicht mehrerer Mitschüler, gerade dieses Thema sei sehr anspruchsvoll gewesen, kämen ihm doch Zweifel.

Edward Litzenberger ist einer der beiden sogenannten Quotenmänner in der überwiegend weiblichen Abiturklasse mit dem psychologischen Profil. "Ja, mit so vielen Mädchen in einer Klasse zu sein, das geht schon", meint er gelassen. Er hat den Essay über die Macht der Sprache geschrieben. Sein Gefühl nach der Prüfung? "Auch gut", meint er wiederum entspannt.

Und zu guter Letzt wurde eine Texterörterung angeboten: Ein zwei Seiten langer Text des Autors Patrick Spät mit dem Titel "Sagen Sie alle Termine ab". Lisa Funk erzählt, sie hatte Spaß gehabt mit dem Text. Erstaunlich fröhlich wirken die Abiturienten, die es nach der Prüfung noch auf dem Schulgelände hält. Doch es ist eben schon fast das Ende des Abiturs für die Absolventen der Mettnau-Schule. Nur noch die mündlichen Prüfungen stehen ihnen bevor. Die Schülerin Isabel Busam relativiert: "Die erste Prüfung war schon schlimm. Deutsch kam mir jetzt eher vor wie eine Klassenarbeit."

Zur Vorbereitung auf das Abitur hat die Deutschlehrerin Henny Dreystadt mehrere sechsstündige Arbeiten mit ihren beiden Klassen geschrieben. Allgemein beginne sie früh mit anspruchsvollen Arbeiten. Theaterbesuche stünden auf dem Programm. Sie lässt ihre Schüler Rezensionen schreiben. In Schreibwerkstätten gewöhnt sie ihre Schützlinge an konstruktive, aber offene Kritik. "Sonst bringt es nichts", so ihr Fazit. Nun warten 33 Arbeiten zur Korrektur auf Dreystadt. Das bedeute 99 Stunden Arbeit, erklärt die Pädagogin seufzend. Zu jeder Arbeit muss sie eine Beurteilung verfassen. Zwölf Tage hat sie dazu Zeit. Abitur ist nicht nur für die Schüler anstrengend.