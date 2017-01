Radolfzell Nabu-Vorsitzender Johannes Enssle eröffnet Naturschutztage

Vier Tage lang informieren Experten zu Umwelt- und Naturschutzthemen. Im Zentrum steht aber auch der Austausch der Teilnehmer untereinander. Längst sind viele von ihnen Lobbyisten im Dienste von Rotkehlchen, Schwalbe und des Klimaschutzes.

Mitstreiter nennen ihn den Schwalbenkönig. Rudi Appel ist es gewöhnt, dass man ihm auf dieser Veranstaltung per Handschlag begrüßt, Ruhe gibt es kaum. Die Naturschutztage sind ein Traditionsereignis, seit 41 Jahren finden sie am Bodensee, die meiste Zeit davon in Radolfzell statt. Rudi Appel, seit 27 Jahren Vorsitzender des Nabu-Ortsverbands Görwihl, schätzt die Atmosphäre der Tagung: "Für mich ist der Austausch mit Gleichgesinnten wichtig. Es ist ein wenig wie bei einem Familientreffen." Die Familie der Naturschützer ist sich treu geblieben – und hat sich doch verändert. In die Jahre gekommen sind die Vogelbeobachter, die treuen Besucher der Tagung, doch es gibt neue Impulse: Der Mitgliederstand des Naturschutzbunds ist im vergangenen Jahr um zehn Prozent gewachsen. Mit den Kollegen aus dem BUND versteht man sich wie mit gleichaltrigen Cousins. Mitunter verkämpft man sich in der Diskussion, es überwiegt aber die Freude an der Zusammenkunft.

So sieht es Rudi Appel. Der 65-Jährige kam über seine Liebe zur Natur aus Stuttgart erst in den Südschwarzwald, später zum Engagement beim Nabu. Die Schwalben sind seine Herzensangelegenheit, die kleinen Segler faszinieren ihn und ihr Schutz ist ihnen so wichtig, dass er sich vor Jahren mit einem Erzbischof anlegte, der die Schwalbennester an einem Kirchengebäude in Todtmoos nicht dulden wollte. Rudi Appel ist ein Mann, der die große Bühne nie suchte. "Mit der Zeit habe ich begriffen, dass man international tätig werden muss, um Vögel zu schützen.

" Klimawandel und Globalisierung setzen dem lokalen Engagement Grenzen. Was sich noch verändert hat? "Es wird nicht mehr so geschrien wie früher, man setzt sich sachlicher auseinander", meint Appel. Aus ehemaligen Gegnern – Regierung und Naturschützer – sind kritische Partner geworden; dass mit Winfried Kretschmann ein Ministerpräsident an der Tagung teilnimmt, hätte sich in den 80ern niemand erträumt. "Wir werden heute besser gehört."

Für diesen Wandel im Blick auf Freund und Feind steht auch Johannes Enssle, seit November Landesvorsitzender des Naturschutzbunds: Bei der Eröffnung der Tagung lobt er den Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg, das Fortkommen der Regierung beim Naturschutz, beispielsweise beim Biosphärengebiet. Die Mitglieder ruft er dazu auf, "Gesicht zu zeigen". Er wirbt um den Blick über den Tellerrand: Beim Schutz der Ökologie müsse man sich auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen, "nicht nur für das Rotkehlchen."

Oberbürgermeister Martin Staab bekennt sich als Befürworter der Windkraft und wirbt für kommunale Klimaprojekte wie den geplanten Clean Energy Park im Gewerbegebiet. Auch er schlägt die Brücke: "Wir wollen der Wandel sein. Ihre Arbeit im Umweltschutz ist unendlich wichtig".

Alle einig in der großen Aufgabe? An Harmonie fehlt es bei diesen Naturschutztagen tatsächlich nicht. Das Selbstbewusstsein ist gewachsen. Gudrun Sachs strickt während der Eröffnung unverdrossen an einem Pullover, sie stricke seit ihrer Kindheit, beim BUND sei sie seit 1984. Das zentrale Thema für sie – der Klimawandel. "Ich habe lange in Brasilien gelebt", dort seien ihr viele Zusammenhänge bewusst geworden. Den Naturschutztagen gewinnt Gudrun Sachs viel ab: "Es ist gut, dass sich manifestiert, dass wir viele – und keine Spinner sind." In Radolfzell ist man unter sich und die Familienbande sind stark und belastbar.

