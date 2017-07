Radolfzell NS-Zeit aus Kindersicht: Drei Zeitzeugen berichten von ihrem Schulalltag in den 30-er Jahren

Bruno Epple, Herbert Duffner und Alfons Ritter berichteten im Stadtmuseum von ihrem Schulalltag in den 30-er Jahren. Die NS-Ideologie und Propaganda erlebten die Kinder in vielerlei Hinsicht als widersprüchlich und inkosistent

Radolfzell – Mucksmäuschenstill lauschten bisweilen die 30 Zuhörer den Erzählungen von Bruno Epple, Herbert Duffner und Alfons Ritter in der Sporthalle der Teggingerschule. Alle drei, um 1930 geboren, erlebten an der Tegginger Grund- und Hauptschule hautnah die Zeit des Nationalsozialismus und des Kriegs. Hintergrund für die Erzählungen sind 20 Projekte der Tegginger Schule, die im Rahmen des Stadtjubiläums initiiert wurden. Bei einem Projekt geht es beispielsweise um die Sütterlinschrift, ein anderes beleuchtet Radolfzell vor 100 Jahren.

Epple, Duffner und Ritter zeichneten ein skurriles, weil für Kinder schwer verständliches Bild ihrer Zeit an der Schule. Ihre Kindersicht von damals ist unbefangen, die Erinnerung ist ungefiltert und ungetrübt. "Rektor Bohnauer war sehr verlegen bei der Flaggenhissung und wackelte nervös hin und her", erinnerte sich Herbert Duffner an den überzeugten Nationalsozialisten und Rektor Adolf Bohnauer. Den Vorschlag, den sehr guten Schüler auf die Napola (die nationalsozialistische Eliteschule) in dem heutigen Zentrum für Psychiatrie Reichenau zu schicken, lehnte seine Mutter, eine katholische Arbeiterin, ab. Duffner rückte in der Klasse weiter ins Abseits und wurde auch von Rektor Bohnauer verprügelt. Der Vikar Karl Ruby unterrichtete ihn in Latein und nach der Aufnahmeprüfung an einem Freiburger Gymnasium ging er dort in die siebte Klasse.

Bruno Epple erzählte, dass es trotz des Nazi-Propaganda ein Eigenleben gab: "Für mich hatten die Naziveranstaltungen immer etwas Aufgesetztes." So erlebte er die Widersprüche des Regimes: Beim Ministrieren im Münster wurde er Zeuge eines Gottesdienstes, bei dem ukrainische Soldaten in SS-Uniform orthodoxe Lieder sangen. Oder er traf bei der Suche nach Patronen im Altbohlwald auf einen SS-Soldaten mit Turban. Hitler hatte zum Kriegsende viele deutsche Soldaten verheizt, angesichts des "Personalnotstands" war es daher mit der arischen Ideologie in der Wehrmacht nicht weit her. Die ukrainischen Soldaten waren von der sowjetischen Armee zu den Deutschen übergelaufen, weil sie vor Josef Stalin flüchteten. Alfons Ritter erzählte von seiner Patin Mathilde, die als Standartenführerin beim Bund deutscher Mädel nach Gesprächen mit Vikar Ruby Zweifel bekam und Post aus dem Konstanzer Gefängnis schmuggelte.

Rüdiger Specht vom Stadtmuseum moderierte den Abend und stellte den Zeitzeugen Fragen. Den Auftakt zu den Erzählungen machte die stellvertretende Stadtarchivarin Hildegard Bibby. Das Lehrerkollegium hatte sich nach der Machtergreifung Hitlers verändert, war aber nach wie vor heterogen. Sie berichtete, wie die Kriegsmaschinerie Hitlers im Schulalltag Einzug hielt: zum Beispiel wurde eine Rundfunkanlage für die Propagandareden angeschafft, Flaggenmasten aufgestellt. Die Schiessersche Wiese sollte der körperlichen Ertüchtigung von rund 800 Schülern dienen.

Die Zeitzeugen

Bruno Epple, Herbert Duffner und Alfons Ritter sind Zeitzeugen der NS-Zeit in Radolfzell. Alle drei haben als Kinder und Jugendliche diese Zeit erlebt und zeichnen ein differenziertes und widersprüchliches Bild der NS-Zeit. Der Dichter und Maler Bruno Epple, geboren 1931 in Rielasingen, beschreibt in dem vergriffenen Buch "Den See vor Augen" aus dem Jahr 1992 seine Kindheit ausführlich. (chg)