vor 3 Stunden SK Radolfzell Mutmaßlicher Exhibitionist festgenommen

Ein 49-jähriger Mann steht im Verdacht, mehrmals als Exhibitionist in Radolfzell aufgetreten zu sein. Er wurde am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, vorläufig festgenommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet.