Radolfzell Musiker spenden für Radolfzeller Geburtenstation

Die Stadtkapelle und das Jugendblasorchester übergeben Konzerterlöse an den Förderverein des Klinikums – als Bekenntnis zur von der Schließung bedrohten Geburshilfe-Abteilung.

Sie ist mehr als nur eine Spende. Sie ist auch ein sozialpolitisches Statement zur Lage der Geburtenhilfe in Radolfzell. Gemeinsam mit dem Jugendblasorchester veranstaltet die Stadtkapelle Radolfzell jährlich ein Advents-Benefizkonzert für soziale Einrichtungen. In diesem Jahr geht die Hälfte der Konzerteinnahmen an den Förderverein des Klinikums Radolfzell. Mit der Bitte, sie für die Geburtenhilfe einzusetzen. Der Wunsch ist emotional und nachvollziehbar. Viele Musiker und deren Kinder sind in der von der Schließung bedrohten Geburtenhilfe in Radolfzell zur Welt gekommen. Und sie wünschen sich, dass diese erhalten bleibt. Die zweite Hälfte in Höhe von 1100 Euro geht als Förderung an das Jugendblasorchester für dessen China-Reise im nächsten Jahr.

Die Spende an den Förderverein des Klinikums Radolfzell hat nicht nur einen praktischen Nutzen für die Geburtenhilfe. Sie wird Jürgen Mäder, zweiter Vorsitzender des Fördervereins, auch als eine Unterstützung für das Anliegen des Fördervereins aufgefasst. Schließung der Geburtenhilfe? Das sei keine Option, gibt sich Richard Christ von der Stadtkapelle kämpferisch. Es bedeute schließlich viel für die Radolfzeller, dass sie hier geboren seien. Jürgen Mäder begreift die Spende als Teil der Daseinsvorsorge, auch wenn sie aus rechtlichen Gründen nicht direkt in die Geburtenhilfe fließen kann, sondern in deren Ausstattung. Beispielsweise in die Holzbetten für die Neugeborenen. Die Spende ist ein symbolischer Akt der Solidarität und wird von beiden Seiten auch als moralischer Beistand begriffen. Der Förderverein hat rund 200 Mitglieder. Er initiierte eine Unterschriftenliste und Online-Petition mit annähernd 11 000 Unterschriften.

Bei der Spendenübergabe erhielt auch das Jugendblasorchester 1100 Euro. Zehn Tage lang wird das junge Orchester im Juni 2017 drei chinesische Städte besuchen, unter anderem Peking und Shanghai.