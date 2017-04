Radolfzell Musiker haben noch viel Schwung

Ein volles Programm und eine aktive Nachwuchsausbildung zeichnet die Arbeit des Musikverein Güttingen aus

Radolfzell-Güttingen – Ein Kinderball, ein Weinfest und Familien-Nachmittag, mehrere Promenaden-Konzerte und Ehrenämter bei kirchlichen und weltlichen Festen, ein Jahreskonzert sowie musikalische Wochenenden mit befreundeten Musikvereinen – der Terminkalender des MV Güttingen war im letzten Jahr prall gefüllt. Auch der neue ist mit 40 Proben und 28 Terminen mehr als gesättigt. Mit der finanziellen Situation ist der Vorsitzende Thomas Will sehr zufrieden: Die beiden letzten Jahre habe der Musikverein gut verdient und bis zur Grenze gearbeitet. Thomas Will schätzt die Kameradschaft. Nur so könne der Verein das Pensum und seinen musikalischen Auftrag erfüllen.

Die Jugendarbeit des Musikvereins zeigt Erfolge. Acht Kinder und Jugendliche sind in der musikalischen Ausbildung, ein weiteres Kind wird in Kooperation mit der Musikschule ausgebildet. Eines konnte in der Jugendkapelle Markelfingen integriert werden, zwei weitere sollen in diesem Jahr folgen. Die wichtigsten Register des Musikvereins sind besetzt. Sie erlauben den 28 aktiven Musikern ein Repertoire mit neuen und interessanten Werken. Dirigent Michael Maisch schätzt die Zusammenarbeit mit seinen Musikern. Die spontanen und mitunter komplizierten Änderungen in den Arrangements würden von ihnen angenommen und den Musikverein neu erklingen lassen.

Der Verein hat sich insgesamt verjüngt. Fast ein Drittel ist unter 18 Jahre alt. 62 Prozent der Musiker sind über 27 Jahre alt. Der Verein hat 13 Ehrenmitglieder, wobei sechs aktiv im Verein musizieren. 118 passive Mitglieder unterstützen ihn ideell. Der Musikverein wählte in seiner Versammlung einen neuen zweiten Vorstand. Aus Personalnot sprang Jutta Maisch vor drei Jahren vorübergehend als stellvertretende Vorsitzende in die Presche. Ihr Stammverein ist der Konstanzer MV Wollmatingen. Christian Huber wurde einstimmig als zweiter Vorsitzender gewählt. Eine Besonderheit des Vereines ist seine öffentliche Probe am 12. Juli auf dem Marktplatz in Möggingen.