Radolfzell Musik- und Singschule entbieten klingenden Gruß zum Muttertag

Die neue Kooperation von Musik- und Singschule bewährt sich beim Muttertagskonzert. Das Publikum lässt sich von der guten Laune der jungen Akteure anstecken und singt bei einem Lied gerne mit.

Das Muttertagskonzert der Musikschule ist nicht nur bei den Müttern der mitwirkenden Schüler beliebt. Die Reihen im großen Saal des Milchwerks waren mit etwa 400 Besuchern aller Altersklassen sowie beiderlei Geschlechts besetzt. Nur dürften wohl die Mütter besonders stolz auf ihren musizierenden Nachwuchs gewesen sein.

Obwohl das Konzert nicht als Teil des Reigens zur 750-Jahr-Feier Radolfzells präsentiert wurde, wollte man in diesem besonderen Jahr ebenfalls eine leicht veränderte Richtung einschlagen, sagte Hans Heinrich Hartmann, Leiter der Musikschule, zur Begrüßung. Ein neuer, ganz junger Partner wurde auf die Bühne gebeten: Die Kinder- und Jugendkantorei St. Radolt der Singschule Radolfzell. Jung in doppeltem Sinn: Die Singschule existiert seit eineinhalb Jahren und ihre kleinsten Sänger und Sängerinnen haben noch nicht ganz das Schulalter erreicht. Die Mädchen in bunten Kleidern und hübschen Frisuren und auch einige wenige Jungen unter ihnen, ebenso adrett, eroberten im Nu die Gunst des Publikums. Zumal sie nicht sehr verlegen schienen und selbstbewusst ihre Lieder sangen, dazu klatschten, mit den Füßen stampften und hüpften. Sabine Burger leitete die junge Sängergruppe. Die etwas größeren Gesangskollegen präsentierten unter der Leitung von Irene Mattausch bereits mehrstimmig gesungene Gospels. Der Versuch, das Publikum beim Lied "The rhythm of life" von Cy Coleman aus dem Musical "Sweet Charity", miteinzubeziehen, hat gut funktioniert – die Stimmen der Besucher bildeten vom Parkett aus die ruhige musikalische Grundlage für die schnell gesungenen Texte des Chors.

Weitgehend im Zeichen der Romantik stand das Programm, das der Dirigent Norbert Speck für das Jugendkammerorchester Saitenwind zusammengestellt hatte. Das ganze Frühjahr über hatten die jungen Musiker sich auf die Vorbereitung des Konzerts konzentriert, verriet Hartmann. Neu war, dass das Ensemble erstmals durch Bläser verstärkt wurde. Heiter startete das Orchester mit einem Stück des böhmischen Komponisten Johann Baptist Vanhal, dem dritten Satz seines Divertimento in D-Dur. Nach dieser, Ende des 18. Jahrhunderts beliebten Musikform, folgte ein Sprung mitten ins 19. Jahrhundert zu den bekannten Klängen der Annenpolka von Johann Strauß. Einen interessanten Gegensatz bildeten in der Folge der Rüpeltanz aus Felix Mendelssohn-Bartholdys "Sommernachtstraum" mit den bestimmenden düsteren Trommelpassagen und das nachfolgend gespielte und von der Jugendkantorei gesungene zarte Lied der Elfen. Ein kraftvolles und furioses Ende spielte das Orchester mit dem "Chor der Landleute" aus Bedrich Smetanas Oper "Die verkaufte Braut". Viel Applaus belohnte den großen Einsatz des Dirigenten und die hohe Konzentration der Musiker.

Den Abschluss des Konzerts machte das Fönorchester unter der Leitung von Ingrid Fromm. Die Komposition "Montanas del Fuego", in der der Komponist Markus Götz seine Impressionen der Insel Lanzarote mit Elementen der spanischen Folklore und rhythmischen afrikanischen Akzenten darstellt, war dazu angetan, Fernweh zu wecken. Auch hierfür gab es viel Applaus.

Unter neuer Leitung

Mit dem Muttertagskonzert verabschiedete sich Ingrid Fromm, langjährige Leiterin des Fönorchesters, von dieser Aufgabe. Seit 2004 hat sie den jüngsten Bläsern der Musikschule geholfen, sich in ein Orchester einzufügen. Hans Heinrich Hartmann, Leiter der Musikschule, bedankte sich dafür, dass sie die Aufgabe mit „viel Geduld, Können und einem riesengroßen Herz“ erledigt habe. Die an der Musikschule bereits tätige Lehrerin Christina Goldstein wird die Leitung des Fönorchesters übernehmen. Ingrid Fromm bleibt der Musikschule als Lehrkraft weiterhin erhalten. (rei)