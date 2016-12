Radolfzell Musical Aschenputtel: Moderne Monarchen im Milchwerk

Beim Musical Aschenputtel zeigen die Darsteller eine neue Interpretation des Märchens.

Radolfzell – Aschenputtel gehört zu den Klassikern der Grimmschen Märchensammlung. Das Mädchen trotzt allen Widrigkeiten der Stiefmutter und hält an ihrem Traum vom Glück fest. Fragt man sich, weshalb die Stiefmutter so grausam ist, so zeigt das Musical des Liberi-Theaters im Radolfzeller Milchwerk einen neuartigen Aspekt in dem Märchen und in den Abgründen der menschlichen Seele: Weil es Spaß macht jemanden zu bestrafen – auch wenn es keinen Anlass dafür gibt. Musikalisch stimmgewaltig gab Isabel Flössel in der Rolle der Stiefmutter einen lehrreichen Einblick in die Lust am Strafen. Mit ausgereifter Musical-Stimme entrann Leah Bukkatsch als Aschenputtel der Malaise, indem sie ihren eigenen Weg ging. Sie eroberte nicht nur das Herz eines Prinzen. Am Ende des Stückes unterwarf sich auch die Stiefmutter reuevoll und versprach, Linsen zu sortieren – Happy End einmal ganz anders.

Das Liberi-Theater begeisterte mit seiner Neuinterpretation sowohl die jungen Besucher, als auch deren Eltern. Vom Gesang und Schauspiel angezogen, tanzten, lachten und sangen bei den Schlussakkorden des Musicals mehr als ein dutzend Kinder direkt vor der Bühne und wollten mit ihren Märchenhelden auf Tuchfühlung gehen. Die Parabel vom unerschütterlichen Guten wurde von den Schauspielern des Liberi-Theaters humorvoll, spannend und mit modernen Facetten in ein musikalisches Abenteuer umgesetzt, bei dem auch ein rappender König seinen Platz fand. Das Musical zog in seiner Mischung und Neuinterpretation die Besucher in seinen Bann. Im Gegensatz zum Original solidarisierte sich Mareike Heyen in der Rolle der Stiefschwester mit dem Aschenputtel und rebellierte gegen die Stiefmutter. Sowohl der Prinz als auch das Aschenputtel emanzipierten sich aus den vorgegebenen Rollenstrukturen und brachen gemeinsam in eine selbstbestimmte Zukunft auf; mitsamt dem königlichen Segen. Auch der König zeigte neue Facetten und brach mit den Klischees eines Monarchen. Elisa Pape schlüpfte in die überzeugende Rolle der Fee und Taube und animierte die Kleinsten zum Mitgurren und Köpfenicken. Das Musical war rund um gelungen.