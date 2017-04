Radolfzell Münsterkantor Andreas Jetter überzeugt auf der Konzertbühne

Andreas Jetter kennen die Radolfzeller mittlerweile als brillianten Organisten und inspirierenden Münsterkantor. Von seinen Qualitäten als Konzertpianist überzeugte er zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie im Milchwerk.

450 Zuhörer erlebten den Münsterkantor Andreas Jetter am Donnerstagabend von ungewohnter Seite: er trat als hervorragender Solopianist in seiner Heimatstadt auf. Das war nicht das einzig Neue beim dritten Abo-Konzert der Südwestdeutschen Philharmonie im Milchwerk: Ari Rasilainen gab als ruhiger und sehr präsenter Chefdirigent des Orchesters sein Debüt in Radolfzell und im Konzert erklang ein neuer Kontrabass, finanziert von der Werner-Messmer-Stiftung.

Der Titel des Konzert "Exzess" zeigte schon optisch seine Wirkung: Die Bühne musste für die vielen Musiker erweitert werden. Die Harfe, die sowieso schon viel Platz braucht, war doppelt besetzt, und auch das vielfältig eingesetzte Schlagwerk im Werk "Cappricio Espagnol" von Nikolai Rimski Korsakov brauchte Platz. Und den nahm sich klangvoll auch das Orchester: Vor allem ein zackiges Tambourin und das "Solo-Hüpfen" der ersten Geige brachten eine schwungvolle Alborada – ein nordspanischer Tanz – zum Erklingen. Der temperamentvolle Auftakt leitete über in die dahinschmelzenden Variazoni mit diffizilem Bläsereinsatz. Fein abgestimmt in der Dynamik schwang sich noch einmal die Alborada auf, um nach einem abwechslungsreichen Zigeuner-Tanz in den majestätischen Schluss zu münden.

Nicht minder abwechslungsreich interpretierte Andreas Jetter eine Rhapsodie über ein Thema von Paganini in a-Moll von Sergei Rachmaninoff. Mit sehr differenziertem Anschlag erklang hier ein Dies-irae-Thema – ein Teil aus der Totenmesse stellvertretend für den Teufelsgeiger Paganini – in 24 Variationen mit unterschiedlichstem Charakter: der Grundtenor ist bedrückt-zornig. Die Variationen waren mal traurig-getragen, mal unheimlich, mal überschwänglich-sentimental und dramatisch. Jetter lässt bei seinem Spiel keine Wünsche offen. Egal, ob schnelle Läufe oder gewaltige Akkorde – er holt aus dem Instrument alles heraus. Nach einem halsbrecherischen Solo war es dann auch kurz so still, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Orchester, Solist und Dirigent erklangen als Einheit und fesselten das Publikum, bis der rasend-wütende Schluss in einem halsbrecherischen Presto endet.

Unheimlich-getragen ging es mit dem Konzert für Orchester von Béla Bartók weiter. Höhepunkt war hier der Satz Giuoco della coppie – das Spiel der Paare – umgesetzt in Duos mit frechen Oboenklängen, verspielten Klarinetten, leichten Querflöten und getragenen Hörnern. Wobei auch bei diesem Satz der unheimliche Grundtenor erhalten blieb. In der Elegia, dem schwermütigen dritten Satz, erklangen Flöte und Harfe im Duo, bei dem sie sich in den perlenden Auf- und Abläufen hervorragend ergänzten. Trotz Schwermut durchzog immer wieder ein "Drama" die Streicherklänge, das mehrmals in einem Forte endete.

Der Abend endete mit exzessiver, aber transparenter Lautstärke und machte damit dem sich im Vorfeld nicht auf Anhieb erschließenden Programmtitel alle Ehre. Wer danach noch zu aufgewühlt war, ging am besten noch etwas trinken.

