Radolfzell Münsterbauverein steht vor großen Aufgaben

Viele Sanierungen im und am Radolfzeller Münster werden erst durch den Münsterbauverein möglich, betont Pfarrer Michael Hauser. Sicher wird seine Hoffnung nicht enttäuscht werden, dass sich der Verein auch in die aufwendige Renovierung des Kircheninnenraums einbringt.

Rundum zufriedene Gesichter waren bei der jüngsten Sitzung des Münsterbauvereins zu sehen. Der Vorsitzende Helmut Villinger präsentierte einen positiven Bericht des vergangenen Jahres. Vor neun Jahren wurde der Verein gegründet. Derzeit zählt er 202 Mitglieder. Zahlreiche Aktionen, die das Münster in den Mittelpunkt rücken, haben der Vereinskasse in diesem Jahr ein Plus von 27 424,52 Euro beschert. Der Gesamtüberschuss belaufe sich damit auf stolze 311 675,31 Euro gab die Schatzmeisterin Monika Kramer an.

Ohne die finanzielle Unterstützung durch den Verein wären wichtige Projekte im Inneren und Äußeren des Münsters wie die Sanierung des Ölbergs und des Glockenstuhls sowie der Wiedereinbau des Marienfensters nicht möglich gewesen, führte Pfarrer Michael Hauser aus. Nun stehe jedoch eine weitaus größere Renovierung des Innenraums der Kirche an. Vier Bauabschnitte seien geplant. Allein für die erste Bauphase seien Kosten von 1 286 000 Euro veranschlagt. Ein Raunen ging durch die Reihen der Mitglieder. Hauser erläuterte: Alle Kirchgänger wüssten, wie "miserabel die Beleuchtung im Haupt- und Seitenschiff des Münsters" sei. Auf den Kirchenbänken sitzend könne man nur schwerlich etwas lesen.

Nach reiflicher Überlegung habe man sich für ein Beleuchtungskonzept entschieden, das der Designer Charles Keller aus St. Gallen vorgelegt hat. Keller nehme das Münster mit seiner barocken und gotischen Architektur ernst. Die Decke des barocken Hauptschiffs will er, entsprechend der in dieser historischen Epoche so typischen Hinwendung zum Himmel, hell erstrahlen lassen. Dazu sollen LED-Lampen zum Einsatz kommen. In den Seitenschiffen soll die Beleuchtung niedriger angesetzt werden, sodass für Besucher ein angenehmes Lesen möglich wird. Weil an ganz neuen Stellen Lichtquellen geplant sind, stünden größere Umbaumaßnahmen an, erklärte Michael Hauser weiter. Auch habe die Decke sich im Hauptschiff an einigen Stellen gelöst und müsse gesichert werden. Zudem sei ein elektronisch steuerbares Lüftungssystem nötig, um Bauschäden in Zukunft abzuwenden. In einem zweiten Bauabschnitt wolle man sich dem Chorraum widmen. Eine dritte und vierte Bauphase sehe die Renovierung der Seitenschiffe vor.

Finanzielle Mittel für das Großbauprojekt erhofft Pfarrer Hauser sich von mehreren Stellen. Er gehe von einem positiven Bescheid der Erzdiözese Freiburg aus. Und weil Radolfzell im ehemals vorderösterreichischen Teil Badens liege, könne man eine Unterstützung durch den 1780 gegründeten Breisgauer Katholischen Religionsfonds beantragen. Willkommen sei ein weiteres Mal die Unterstützung des Münsterbauvereins. Und da wird es im Jahr 2017 gelten, viele Glocken-CDs, viel Münsterbrot und Münsterwein an den Mann zu bringen. Der neue Jahrgang des Rotweins stand bereits zur Verkostung auf den Tischen. In den nächsten Tagen soll auch der Gutedel 2016 eintreffen.

