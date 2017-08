Radolfzell Mückenplage bleibt am Bodensee-Ufer vorerst aus

Noch ist die Mückenpopulation am See sehr gering, da die Bodensee-Schnake nicht voll geschlüpft ist. Der niedrige Wasserstand des Sees ist für das Ausbleiben der im Frühjahr angekündigten Mückenplage verantwortlich.

Radolfzell – Ein lauer Sommerabend am See wird oft durch kleine, blutsaugenden Insekten gestört. Doch in diesem Jahr ist es erstaunlich ruhig. Kein nerviges Surren, keine fies juckenden Stiche – die im Frühjahr angekündigte Mückenplage ist zumindest am Bodensee bisher ausgeblieben. Dies liegt laut Rainer Bretthauer, der ehrenamtliche Umwelt- und Klimaschutzbeauftragter der Stadt Radolfzell und pensionierte Biologe an dem niedrigen Wasserpegel. Wenn der die 3,90 Meter nicht signifikant übersteigt, könnte eine größere Mückenpopulation für dieses Jahr nicht mehr möglich sein. In den ersten Augusttagen stieg der Wasserstand auf bisher maximal 3,94 Meter. Aktuell steht er wieder bei 3,83 Meter. Sieht also ganz gut aus für weitere ruhige Abende am Seeufer.

"Die Bodensee-Schnake ist eine Überschwemmungsmücke", erklärt Bretthauer. Das heißt, sie legt ihre Eier in feuchtem Erdboden ab und dann passiert erst einmal nichts, bis dieser Fleck Erde vom Wasser geflutet wird. In der Regel legen die Weibchen die Eier im Uferbereich ab. So lange also der Wasserpegel niedrig ist, schlüpfen keine neuen Schnaken. Schnaken-Weibchen haben ein feines Gespür für Bodenfeuchtigkeit, erklärt der Biologe. Sie suchen sorgfältig den Boden aus, in dem sie ihre Eier legen. Wird der Erdboden mit Wasser überschwemmt ist vor allem die Temperatur entscheidend, ob die Bodensee-Schnaken schlüpfen. Fallen die Temperaturen unter 16 Grad passiert mit den Eiern wieder nichts. Ist es jedoch wärmer und vermehren sich in dem warmen Wasser viele Bakterien, fällt der Sauerstoffgehalt im Wasser. Für die Eier ist das der biochemische Startschuss zum Schlüpfen. Wie schnell es von der Flut zum Schlüpfen kommt, hängt von der Temperatur ab. In der Regel jedoch eine Woche bis zehn Tage, wie Bretthauer erklärt.

Anders brütet die Hausmücke, die ihre Eier in stehendes Gewässer legt. Sie kann auch in Regentonnen, Pfützen oder einem vergessenen Blumentopf im Garten brüten. Auch die Zuckmücke, eine nicht stechende Mückenart, legt ihre Eier auf dem Wasser ab. Ihre Larven sind eine wichtige Futterquelle für Bodenseefische. Und auch Schwalben fressen gerne Zuckmücken.

Mücken im großen Stil zu Bekämpfen sei eigentlich nicht möglich, sagt Rainer Bretthauer. "Man müsste schon in der gesamten Region mit dem Schutzmittel BTI sprühen, sonst bringt das alles gar nichts", erklärt der Biologe. Mücken können pro Tag bis zu 20 Kilometer fliegen, wenn es nicht regnet. Bei Regen halten sie sich meistens versteckt. Außerdem wirkt dieses Schutzmittel besonders gut gegen die für das Ökosystem wichtige Zuckmücke.

Die Verwendung von BTI ist im Zusammenhang mit der asiatischen Tigermücke wieder ins Gespräch gekommen. An einzelnen Orten in Freiburg und Heilbronn ist die gefährliche Tigermücke nachgewiesen worden. Sie ist tagaktiv, sehr aggressiv und überträgt eine Vielzahl tropischer Viruserkrankungen. Der Vereins Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage, kurz Kaps, anaylsierte im Sommer vergangenen Jahres die Mückenpopulation am Singener Güterbahnhof. Dort wurden keine Tigermücken entdeckt. In Freiburg wurde in einer Gartenanlage hinter dem Güterbahnhof die Tigermücke nachgewiesen. Sie sei höchstwahrscheinlich als blinder Passagier auf einem Frachtcontainer aus dem Süden eingeschleppt worden. Seitdem versucht die Stadt Freiburg mit verschiedenen Mitteln diese Population in den Griff zu bekommen. Erst im Juni gab die Stadtverwaltung 90 000 Euro frei, um professionelle Schnakenjäger zu engagieren, die versuchen die Insekten zu fangen. Ähnliche Befürchtungen hatten die Verantwortlichen auch in Singen, gaben jedoch Entwarnung. "Die Tigermücke ist hier am Bodensee absolut kein Thema", so Bretthauer. Und wenn der Wasserpegel weiter sinkt, sind auch Bodensee-Schnaken kein Ärgernis diesen Sommer.

Schutzmittel und die Tigermücke