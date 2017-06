Radolfzell Motorradfahrerin stürzt nach Schwächeanfall

Eine 47-Jährige kam auf der B 34 von Espasingen kommend mit einem Beinbruch davon. Sie ist mit ihrem Motorrad umgefallen.

Eine 47-jährige Motorradfahrerin ist nach einem Unfall am Dienstagabend auf der B 34 mit einem gebrochenen Bein ins Krankenhaus gebracht worden. Die Frau hatte laut Bericht der Polizei die Bundesstraße von Espasingen kommend in Richtung Radolfzell befahren und hatte nach eigenen Angaben zwischen Güttingen und der Anschlussstelle Radolfzell einen Schwächeanfall erlitten. Sie verlor deshalb die Kontrolle über ihre Maschine, geriet auf das rechte Bankett, streifte die Leitplanke und wurde von dort auf die Fahrbahn abgewiesen, wo sie mit dem Motorrad umfiel. Der an der Maschine entstandene Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.