Radolfzell Motorradfahrer schleudert auf Autodach

Bei einem Auffahrunfall in der Konstanzer Straße hat sich ein junger Motorradfahrer schwer verletzt.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall in der Konstanzer Straße am Mittwochnachmittag schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann war laut Bericht der Polizei stadtauswärts gefahren und soll in Höhe einer Bushaltestelle zu spät bemerkt haben, dass ein vorausfahrender 44-jähriger Autofahrer wegen eines anderen Autos, welches nach links in die Uhlandstraße abbiegen wollte, anhalten musste. Beim Aufprall auf das Heck des Autos wurde der 18-Jährige auf das Dach des Pkw geschleudert. Der Motorradfahrer zog sich hierbei eine Nasenbeinfraktur und ein gebrochenes Handgelenk zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro.