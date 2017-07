Radolfzell Morbide Malerei im Hinterhaus: Ausstellung von Susann Rittermann in Radolfzell hat begonnen

Eine Ausstellung mit Gemälden von Susann Rittermann in der Radolfzeller Buchhandlung am Obertor hat begonnen.

Diese Vernissage wurde eine Familientreffen. Die Malerin Susann Rittermann, die im entfernten Amsterdam lebt, lud Bekannte und Verwandte in die Buchhandlung am Obertor ein. In erster Linie natürlich ihre Schwester Antje Rittermann aus Stuttgart. Antje sieht Susann nicht nur enorm ähnlich, nein, die beiden sind Zwillingsschwestern. Antje hat mit ihren Holzarbeiten bereits mehrere Ausstellungen in der Buchhandlung bestritten und Workshops für Kinder und Erwachsene geleitet. Gemeinsam gaben die Schwestern schon etliche Werkbücher heraus: „Einfach Holz“ heißt eines davon, ein Werkbuch für Erwachsene, das wiederum im schweizerischen Haupt-Verlag erschienen ist. Antje ist dabei „fürs Konstruktive“ zuständig, wie sie sagt, Susann fürs Grafische. Hier stellt Susann nun ihre Malerei aus, alles jüngere Arbeiten.

Die Beziehungen sind international, aber auch sehr persönlich. Zur Vernissage reisten auch die langjährigen Vermieter eines kleinen Ferienhauses in Bondo an, das wiederum in Graubünden liegt. Dort geriet eine Eidechse zwischen Fenster und Rahmen, beim schnellen Schließen der Fenster. „Im nächsten Sommer entdecken wir sie, als wir wieder ankommen und das Fenster öffnen. Sie ist starr getrocknet und glänzt silbern. Ich nehme sie mit nach Amsterdam um sie zu malen, aber mir ist nicht ganz wohl dabei.“ – So heißt es poetisch in der Beschreibung des Bildes „Eidechse/Bondo, 2016“.

Die Eidechse ist nicht das einzige Tier, das posthum zu malerischem Ruhm kam. Sagenhaft auch ein Kaninchen, von dem es vier Versionen gibt. Vor der Insel Procida im Golf von Neapel dümpelte es dahin, entdeckt beim Schnorcheln. „Die leichte Wellenbewegung des Wassers geht durch sein Fell, wie der Wind durch sein Kornfeld.“ Ob sie auch den Hang zum Mobiden habe? Nein, das glaube sie nicht, sagt Susann Rittermann.

in der Buchhandlung im Obertor mit Malerei von Susann Rittermann ist bis Ende Juli zu sehen, der Eintritt ist frei