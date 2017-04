Radolfzell Möggingen will attraktiver werden

Der Radolfzeller Ortsteil Möggingen nimmt an einem Bundeswettbewerb teil, bei dem die Bürger sich nachhaltig in die Entwicklung des Dorfes einbringen können. Ein Beispiel ist ein spektakuläres Schachspiel zum Stadtjubiläum. Aber auch die Nahversorgung ist ein großes Thema.

Für 2017 hat sich der Radolfzeller Ortsteil Möggingen viel vorgenommen. Ortsvorsteher Ralf Mayer legt im Gespräch mit dem SÜDKURIER die wichtigsten Punkte dar. Als sichtbarsten Aspekt stellt er eine Aufführung auf dem Dorfplatz in Aussicht, die zum 750-jährigen Stadtrecht von Radolfzell in Möggingen stattfinden wird. Die Vorbereitungen für das Spektakel sind in vollem Gange. Die Freilichtveranstaltung "Matt am Nachmittag" wird am Freitag, 30. Juni, und den beiden darauf folgenden Tagen (1. und 2. Juli) in einer "Dorfplatzarena", wie es Ortsvorsteher Mayer nennt, stattfinden.

Die Bühne wird von drei Seiten von Tribünen eingerahmt, die allen Besuchern beste Sichtverhältnisse bescheren. Bei dem Stück wird es sich, wie der Titel bereits erahnen lässt, um eine Lebendschachpartie handeln. Viel mehr vom Inhalt der Aufführung möchte Ralf-Peter Mayer nicht verraten. In das Stück ist ein Großteil der 850 Einwohner von Möggingen involviert. Rund 200 Personen sind entweder als Akteure oder Helfer rund um die Aufführung aktiv. Zweieinhalb Monate vor der Premiere wird bereits jede Woche für das Stück geprobt, bei dem Jürgen Karrer Regie führt, Sabrina Lang für die Choreographie zuständig ist und Michael (Fisch) Maisch die musikalische Leitung übernimmt. Die große Anzahl der Beteiligten kommt vor allem durch die Hilfe der Vereine zustande, ohne die die Veranstaltung gar nicht stattfinden könnte: "Ohne die Vereinsgemeinschaft geht das gar nicht", sagt Ralf Mayer.

Auf ähnlich viel Zuspruch und Unterstützung hofft der Ortsvorsteher bei einem ganz anderen Projekt. Denn Möggingen hat sich entschlossen, beim Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teilzunehmen. Der landesweite Wettbewerb, der über zwei Jahre läuft, soll Möggingen in mehrerlei Hinsicht voranbringen. In vier Arbeitskreisen sollen sich Bürger stärker in den Entwicklung des Ortes einbringen. "Ähnlich wie bei Step 2030 sollen die Bürger motiviert werden", erklärt Ralf Mayer. Dazu werden momentan Bürger gesucht, die aktiv in Möggingen mitarbeiten möchten. Im Idealfall zerfallen die Arbeitskreise nicht nach der Teilnahme am Wettbewerb, sondern arbeiten weiter an der Dorfentwicklung: "Eine Auszeichnung ist nicht das primäre Ziel", sagt der Ortsvorsteher Mayer dazu.

Das sehen auch die Organisatoren des Wettbewerbs so: "Der Wettbewerb soll Bürger motivieren, sich im Dorf zu engagieren und an der Entwicklung ihres Dorfes mitzuwirken, indem sie sich zum Beispiel den aktuellen Herausforderungen wie dem demografischen Wandel stellen und durch die Entwicklung von Ideen, Konzepten und Planungen mitbestimmen, wo es hingehen soll", heißt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg dazu. Grundsätzlich sieht Ralf Mayer Möggingen gut aufgestellt, wie er sagt und keinen übermäßig dringenden Handlungsbedarf. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", ergänzt er. Doch natürlich gibt es im Ort Themen, die einer Verbesserung bedürfen. "Die Nahversorgung ist immer ein Thema", sagt Ralf Mayer. Die fiele eindeutig in einen der Bewertungsbereiche des Wettbewerbs. Im Arbeitskreis "Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche Initiativen" wäre die Nahversorgung ein Punkt, der Möggingen in punkto Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit voranbringen könnte. Auch im Hinblick auf den Wettbewerb.

Der Wettbewerb

"Unser Dorf hat Zukunft" ist ein Bundeswettbewerb für Dörfer bis zu 3000 Einwohnern. Der seit 1961 durchgeführte Wettbewerb findet zum 26. Mal statt. Beurteilt werden Entwicklungskonzepte und wirtschaftliche initiativen eines Dorfes, soziale und kulturelle Aktivitäten, die Baugestaltung und Siedlungsentwicklung sowie die Grüngestaltung und das Dorf in der Landschaft. Honoriert wird in erster Linie die Qualität von eingeleiteten Entwicklungsschritten und nicht das erreichte Niveau. (ja)