Radolfzell Modenschau am Berufskolleg Modedesign: Große Bühne für Design-Nachwuchs - Mit vielen Bildern!

Mehr als 600 Besucher wollten die Modenschau am Radolfzeller Berufsschulzentrum sehen. Dabei gab es Tragbares, Innovatives und Experimentelles.

Auf dem Vorplatz des Berufsschulzentrums Radolfzell herrscht Premierenstimmung. Mehr als 600 Gäste warten in Menschentrauben und zwei losen Warteschlangen auf den Einlass zu Ausstellung und Modenschau des Berufkollegs Modedesign. 47 Schüler und 13 Absolventen zeigten in einer perfekt inszenierten Show mit ihren maßgeschneiderten Modekreationen eine Hommage an die Metropolen der Welt. Eine Jury verlieh der Absolventin Lina Brutscher unter tobendem Applaus den Preis für die beste Realisation. Magdalena Gubisch erhielt den Innovationspreis für das beste Outfit und Booklet.

Auf dem Laufsteg erlebte der Rock eine Renaissance: asymmetrisch, elegant, vielschichtig, verspielt oder mit bunten Applikationen. Die Absolventen zeigten experimentell, wie alter Jeans-Stoff neu zu Kleidern oder einem Poncho vernäht werden kann. Oder wie die Farbe des isländischen Vulkangesteins in eleganter wie legerer Robe durch geschickte Nadelstiche an Ausdruckskraft gewinnt. Aus Ute Wadepohl sprudeln nur so die Worte heraus: "Ich bin total begeistert. Eine klasse Modeschau. Was die Mädchen aus den verschiedenen Themen gemacht haben, ist super. Ich könnte das nicht umsetzen. Mir würde alleine schon die Fantasie fehlen. Und wie die Mädchen selbstbewusst aufgetreten sind." Joachim Strölin hat das Schlichte und die Geradlinigkeit der Berlin-Mode gut gefallen. "Bei den Müll-Kreationen wäre weniger mehr gewesen", meint Strölin und merkt an, dass anhand der Realisation die Jury die Kreativität eines Schülers jedoch gut bewerten könne. Rita Korn ist Hobbyschneiderin. Nach der Schau betrachtet sie die auf Büsten übergestülpten mehrteiligen Kostüme genauer.

Die Radolfzellerin zeigt sich spontan von der Recycling-Mode begeistert: "Die Müll-Kreationen fand ich ganz toll und interessant. Was man aus Müll so machen kann. Es ist natürlich nicht tragbar. Aber alles andere ist ganz toll tragbar gewesen."