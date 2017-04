Wir machen Geschichte: Die Vereinsgemeinschaft Güttingen organisiert zum Stadtjubiläum einen Tag mit spielerischen Wettkämpfen

Die Aufgaben sind verteilt: Gut 15 Bürger aus Güttingen treffen sich regelmäßig zu den Planungssitzungen, um alle Details für den großen Tag vorzubereiten. „Güttingen 1632“ heißt das Spektakel, welches am Sonntag, 25. Juni, stattfinden soll, und es nimmt Bezug auf eine historische Begebenheit. Die Schweden standen während des 30-jährigen Krieges ab 1630 im ganzen Hegau, auch Habsburger und Württemberger kämpften um Land und Boden. Am 28. April 1632 machten sich die Einwohner der umliegenden Gemeinden daran, auf der Gemarkung Güttingen einen Verteidigungswall zu errichten, heute noch als „Schanz“ zu erkennen. Dennoch wurde Radolfzell im Oktober 1632 eingenommen.

Nicht blutrünstig, sondern vergnüglich soll es hingegen auf dem Sportplatz in Güttingen zugehen. Man kann beispielsweise auf dem Schimmel der Schimmelreiter, der örtlichen Narrenzunft reiten, sich beim Lanzenstechen oder Schleudern ausprobieren. Nicht nur Kraft, sondern auch Geschicklichkeit würden gefordert. Also sei es gut, gemischte Teams zusammenzustellen: Jeweils fünf Mitstreiter melden sich gemeinsam an, was ab sofort möglich ist. Christine Hellstern und Katherina Schmal vom Orga-Team erklären das Vorhaben auf dem Güttinger Sportplatz. Christine Hellstern zeigt eine erste Version des Plakates, das von Andreas Ritter vom Sportverein Güttingen entworfen wurde.

Dabei sind alle Vereine, dazu der Kindergarten: Für die Kinder wird es mittelalterliche Spiele außerhalb der Wettkämpfe geben. Das Gastroteam kümmert sich um die zünftige Bewirtung. Zu gewinnen werden Sachpreise sein, über die genaue Höhe des Startgelds (etwa 5 Euro/pro Person) wird noch diskutiert. Und natürlich spielt die Musik dazu. Schließlich ist Ortsvorsteher Thomas Will zugleich Vorstand vom Musikverein.

Sonntag, 25. Juni 2017, 10 bis 16 Uhr, am Sportplatz Güttingen. Anmeldung bis 9. Juni über: www.vg-guettingen.de