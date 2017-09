Radolfzell Mittelalter-Spektakel zur 750-Jahr-Feier: Die Vergangenheit zieht Tausende an

Das Spektakel in der Radolfzeller Innenstadt ist ein Publikumsmagnet. Die Zeit der Verlehung des Stadtrechts wird lebendig.

"Ich war mehr als überrascht, dass die Radolfzeller so coole Leute sind und bei diesem Regenwetter kamen", zog Hauptmann Christoph Kenner sein Fazit beim Mittelalter-Spektakel: "Das gibt es sonst nicht, dass bei dem Wetter so viele Menschen unterwegs waren." Rund 2000 Besucher, schätzt der Organisator der Freien Reichsritterschaft Sankt Georgenschild, seien am ersten Tag zum Mittelalter-Spektakel gekommen. Am aufgeheiterten Sonntag füllten bereits in den ersten beiden Stunden mehr als 3000 Besucher die Stadt. Kaum eine andere Veranstaltung zur 750-Jahr-Feier brachte Bürgern die mittelalterliche Gründungszeit der Stadt näher. "Ziel war es, den Funken zum Mittelalter zu zünden und die Zeit zum Stadt- und Marktrecht abzubilden", erläutert Kenner: "Denn Stadtrecht hieß gleichzeitig Marktrecht." Der Funke zündete – an vier Schauplätzen in der Innenstadt boten 170 Händler, Handwerker und Gewandete in Heerlagern einen Einblick ins Mittelalter. Besucher des Spektakels kritisierten die von der Stadtverwaltung vorgegebene Distanz zu den einzelnen Schauplätzen. Die weitläufigen Etappen rissen den beabsichtigten Sinn der Veranstaltung auseinander.

Rainer Ehnes aus Rothenburg ob der Tauber bot eine Besonderheit der historisch-mittelalterlichen Szene an. Für seine Kinder-Ritter-Show nahm er am Seetorplatz bis zu 15 Kinder aus dem Publikum und vermittelte ihnen mit Geschicklichkeitsübungen die Illusion eines Turniers mit Lanzenreitern, Ringe stechen und dem Sieg über ein Ungeheuer. "Kinder haben eine Vorstellung, was ein Ritter-Turnier braucht", erläuterte Ehnis sein Theaterkonzept: Es braucht einen König, eine Königin, Ritter und Knappen sowie Hoftrommler. Zug um Zug wurden sie in seine Show eingebaut. Ein Kind wurde zum König gekrönt. Herold Ehnes riet dem König zu einer Zwangsheirat mit der passenden Braut, die er ebenso aus dem Publikum nahm und veranstaltete anlässlich der Heirat ein Turnier von Rittern samt Knappen. Zug um Zug entstand ein eine Dreiviertelstunde dauerndes Improvisationstheater mit Laienschauspielern und Turnierpferden, bei dem Ehnis die Regie übernahm.

Rainer Ehnis baute für Kinder auf dem Markt auch eine Wikinger-Schaukel auf. Der ehemalige Handwerker bedauerte am verregneten Samstag den Effekt des schlechten Wetters auf das Mittelalter-Spektakel: "Wir können zur nächsten Show reisen und haben eine neue Chance." Der Veranstalter habe jedoch nur das eine Wochenende, in das er viel Arbeit, Zeit und Mühe hinein gesteckt habe. Die Handwerkermeile sei überdurchschnittlich toll, so sein Urteil. Einen Salzsieder habe Mittelalter-Profi Ehnis nur ein einziges Mal auf einem Mittelaltermarkt gesehen.

Jürgen Schächtle ist der Scharfrichter von Konstanz und fällt im Interview gleich in sein mittelalterliches Rollenspiel: Bereits sein Vater und Großvater habe das Amt des Scharfrichters ausgeübt, das nun an seinen Sohn weitervererbt würde. Seine Erzählungen basieren auf Tatsachen des scharfrichterlichen Berufstandes aus dem Hochmittelalter. Das Rechtssystem jener Zeit habe im Menschen ein viergeteiltes Wesen gesehen. Der mittelalterliche Mensch wurde als Seele und Geist begriffen, der in einem Körper wohnte. Die Ehre als weiteres Attribut sei im Mittelalter das höchste Gut gewesen. Bestraft wurde die Ehre oder der Körper – nicht der Mensch als Seelenwesen. Bei Ehrenstrafen wurden Verurteilte den Bürgern vorgeführt. Der Ehebruch einer Frau wurde mit dem Schandbrett bestraft, bei dem sie in ein geteiltes Brett eingespannt und von ihrem gehörnten Ehemann durch die Gassen gezogen wurde. Die Schandmaske wurde gegen tratschende Frauen eingesetzt. Die über den Kopf gestülpte Metallmaske karikiert im übertriebenen Maß die Augen, Ohren, Nase und den Mund. Der Scharfrichter zog die so Verurteilte über den Marktplatz. Männern, die sich nach Trinkgelagen wie Schweine aufführten, wurde ein Schweinskopf aus Metall übergezogen, sie wurden so als Säufer und Raufbolde öffentlich bloßgestellt.

Medicus zu Hewen, auch bekannt als Edmund Hintner, ist im richtigen Leben Rettungsassistent. Der Mensch bestand im Mittelalter aus medizinischer Sicht aus vier Säften, erläutert Hintner: Und wenn einer davon, schwarze oder gelbe Galle, Blut oder Schweiß nicht im Einklang stand, so war der Mensch krank. Behandelt wurde häufig mit Aderlass und Blutegeln. Wurde der Eiter schwarz und habe sich ein nicht zu stoppender Wundbrand entwickelt, so konnte ein Medicus ihn nicht weiter behandeln, zeigt zu Hewen seine Grenzen auf: Er schickte den Patienten zu einem Bader ins Badehaus, der ihm gegebenenfalls die betroffene Stelle amputierte.

Die Akteure

20 Handwerker und 45 Händler präsentierten auf dem Mittelalter-Spektakel im Stadtgarten, am Seetorplatz und auf dem Parkplatz vor dem Weltkloster ihre Künste und Waren. Am Konzertsegel an der Uferpromenade schlugen 15 Mittelaltergruppen ihr Heerlager mit 60 Zelten auf. Insgesamt wohnten im Lager 150 Ritter, Wikinger, Alemannen, Kelten, Landsknechte und gemischte mittelalterliche Gruppen. 120 Beschicker priesen ihre Leistungen an. Der Fanfarenzug Friedingen begleitete die Heerlagerumzüge durch die Stadt. Beim Kinderumzug waren die Weltmeister im Fahnenschwingen aus der Konstanzer Niederburg dabei. (gla)