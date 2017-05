Radolfzell Mit voller Kraft voraus: Freundes- und Förderkreis der Musikschule hat neuen Vorsitzenden und Kassier

Mit Richard Christ als neuem Vorsitzenden und dem neuen Kassier Timo Lempp kann der Freundes- und Förderkreis der Musikschule seine Arbeit nahtlos fortsetzen

Der Freundes- und Förderkreis der Musikschule Radolfzell bewegt Vieles und ist seit mehr als 20 Jahren eine verlässliche Stütze. Umso größer war in der Hauptversammlung die Freude darüber, dass der bisherige Kassier Richard Christ die Nachfolge von Magnus Haverkamp antritt, der nach dreijähriger Amtszeit aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte. Als Kassier wurde Timo Lempp neu in den Vorstand gewählt. Alle anderen Vorstandsmitglieder, die zur Wahl standen, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

"Sie tun viel Gutes für die Musikschule und die Musik", so Bürgermeisterin Laule, die das Dankeschön der Stadt überbrachte. Viele besondere Musikinstrumente wie beispielsweise vor drei Jahren ein Marimbaphon oder aktuell die neue Bassquerflöte, die jüngst beim Lehrerkonzert in der Christuskirche besondere Akzente setzte, hatten ohne den Förderverein nicht angeschafft werden können, sagte sie. Auch die Unterstützung des Musikschulunterrichts für Kinder aus finanziell angespannten Familien hob sie lobend hervor. Hans Heinrich Hartmann, Leiter der Musikschule, schätzt am Förderkreis besonders "die schnelle Hilfe auf kurzen Wegen", wenn es darum geht Konzerte und Projekte zu unterstützen. "Schön ist, dass der Verein nicht nur für das Jugendblasorchester da ist, sondern für die ganze Schule", betonte er.

Rund 4000 Euro Überschuss hat der Verein 2016 erwirtschaftet. Dies gelang durch die Jahresbeiträge von 166 Mitgliedern, Bewirtung am Marktplatzkonzert, die Instrumentenbörse bei "Musik uf de Gass" und Spenden bei Lehrer- und Ensemble-Konzerten, die der Förderverein regelmäßig initiiert. Für größere Investitionen werden über mehrere Jahre Rücklagen gebildet. So kann in diesem Jahr beispielsweise die China-Reise des Jugendblasorchesters mit 6000 Euro gefördert werden.

Nach wie vor ist "Integration durch Musik" ein großes Thema für den Verein. Die Musikschule entwickelt gerade Konzepte für den Gruppenunterricht, die unterstützt werden sollen.