Radolfzell Mit den Reden kommt der Stau  Gemeinderat debattiert über Waldhaus-Kreisel und Elternbeiträge

Im Gemeinderat Radolfzell baut sich schnell Spannung auf: Ob es sich um Elternbeiträge, die Mettnau oder den Waldhaus-Kreisel dreht.

Wir müssen reden. Der Satz, der wie eine dunkle Wolke über jeder Beziehung schwebt, ist für einen Radolfzeller Stadtrat keine Bedrohung, er ist Auftrag: Er kann, will, wird und muss reden. Gerne über Grundsätzliches. Was er manchmal verdrängt, ist: Entscheiden. Beispiele aus einer Sitzungswoche, in der verschiedene Ausschüsse des Gemeinderats getagt haben.

Die Mehrheit im Sozial-Ausschuss will die vorgeschlagene Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertageseinrichtungen in Radolfzell dem Gemeinderat nicht empfehlen. Weil die Vorlage der Verwaltung nur das Erhöhen der Beiträge behandelt. Es müsse um grundsätzliche Fragen wie die familienfreundliche Politik der Stadt gehen, erklärt Derya Yildirim (SPD). Das ist sicher ein berechtigtes Anliegen, doch nicht nur die Stadt, auch Kirchen und freie Träger von Kindertageseinrichtungen benötigen eine Planungssicherheit für das Jahr 2018. Erzieherinnen wollen bezahlt sein. Schert Radolfzell aus der in Baden-Württemberg geltenden Form der Elternbeitragserhebung und verlangt künftig keine Gebühren mehr? Das wäre eine kommunale Grundsatzfrage, solange es Bund und Land nicht für Radolfzell richten. Ob Radolfzell reich genug dafür ist?

Der Bebauungsplan für die Mettnau braucht für die Entscheidungsreife noch die Sommerpause. Bei der dritten Änderung des Bebauungsplans muss die Bauverwaltung auf Wunsch des Planungsausschusses zwei Änderungen einpflegen: Generell werden die Baufenster auch in der zweiten Reihe auf 22 Meter Länge begrenzt, die Stellplatzanforderung wird auf den Faktor 1,5 je Wohnung erhöht. Das scheint unstrittig. Aber: Passt eine Penthouse-Bebauung auf die vorhandene zweigeschossige Bebauung? "Dieser Gebäudetyp wird sich ausbreiten." Was Thilo Sindlinger (Grüne) befürchtet, sehen andere als willkommene Entwicklung, wie Martin Aichem (Freie Wähler): "Damit können wir Wohnraum schaffen, ohne weitere Flächen zu versiegeln." Da ist es, das "Spannungsfeld", das Thomas Nöken vom Dezernat Bauen heraufziehen sieht: "Das müssen Sie entscheiden, welches ihrer widersprüchlichen Ziele Sie verfolgen wollen."

Spannungsfelder eröffnen sich nicht nur bei umfangreichen Unterlagen. Spannungsfelder tauchen auch für Thomas Nöken auf wie aus dem Nichts. Seine "positive" Mitteilung, dass der Waldhaus-Kreisel mit Stauden bepflanzt werden soll, kippt im Ausschuss zur "negativen" Bestandsaufnahme durch die Stadträte Walter Hiller (Freie Wähler) und Richard Atkinson (FDP). Von "Stau" und "passiert nix" ist die Rede, Hiller beschwert sich, dass sein Vorschlag für eine Rechtsabbiegerschlaufe niemanden interessiert. Selbst Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt wird bemüht, weil er Radolfzell immer noch eine Antwort auf die "erbetene" Kasernenabfahrt von der B 33 schuldig sei. Eine findet die Begrünung gut und die Diskussion völlig unnötig, Waltraud Fuchs (Grüne) wirft ihre Sichtweise in die Runde: "Das ist doch absurd, da wäre das Geld doch vollkommen unnötig vergraben. " Wer den Verkehr am Waldhaus-Kreisel als Stau empfinde, solle sein eigenes Mobilitätsverhalten überdenken. Sagt Waltraud Fuchs.

Wenn alle reden, seufzt der OB: "Nicht jeder Kreisel löst alle Verkehrsprobleme der Welt", sagt Martin Staab. Die fast einstündige Debatte über eine Mitteilung der Verwaltung zur Bepflanzung eines Kreisverkehrs zerrt an seinen Nerven: "Wir werden solche Punkte nicht mehr auf die Tagesordnung setzen." Er mag nicht mehr bei einem Thema von A bis Z kommen. Die dunkle Wolke schwebt, über dem OB.

Elternbeiträge

Das hat die Stadtverwaltung Radolfzell dem Gemeinderat als Vorschlag unterbreitet: Die Gebühren für die Nutzung einer Kindertagesbetreuungseinrichtung der Stadt Radolfzell werden zum 1. September 2017 um 4,5 Prozent und zum 1. September 2018 um 4,5 Prozent erhöht. Die kommunalen Landesverbände (Städtetag und Gemeindetag) haben aufgrund der Personalkostensteigerungen in 2017 eine Erhöhung um 8 Prozent und 2018 eine Erhöhung um 3 Prozent vorgeschlagen. Der Anteil der Elternbeiträge zur Deckung der Kosten in Kindertageseinrichtungen in Radolfzell beträgt nach Angaben der Stadt 12,6 Prozent.