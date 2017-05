Radolfzell Mit dem Tod von Gustl Dieterle geht ein Stück von Radolfzell verloren

Turn- und Klepperle-Vater Gustl Dieterle ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Über viele Jahrzehnte war er eine prägende Figur in Fasnacht und Sport.

Radolfzell trauert um Gustl Dieterle. Im Alter von 86 Jahren ist der Turnvater vieler Radolfzeller und große Klepperle-Meister der Stadt nach kurzer Krankheit am 9. Mai im Singener Krankenhaus gestorben. Als Vorturner und begeisternder Übungsleiter des Turnvereins brachte er über 50 Jahre lang ganzen Generationen das kleine und große Einmaleins des Turnens bei, war in seiner Rolle Freund für viele junge Menschen beim Erwachsenwerden. Große Bekanntheit hatte er als „Klepperle-Vater“ und Original der Zeller Fasnet. Er war virtuoser Meister dieser Kunst, hat Scharen von Klepperern herangezogen, die dadurch schon von Kindesbeinen an ihre „Brettle“ an der Fasnacht dabei haben und die traditionellen Narrenverse im Dialekt aufsagen können. Dass heute an allen Radolfzeller Grundschulen der Klepperle-Unterricht gepflegt wird, ist ihm und seinen ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. Er war Ehrenkappenträger von Narrizella Ratoldi und Froschenzunft. Für sein gesellschaftliches Engagement wurde Gustl Dieterle 2010 mit dem Bürgerpreis der SPD ausgezeichnet.

August Dieterle ist am 18. August 1930 in der Löwengasse geboren. Vier Geschwister waren sie, drei Buben und ein Mädchen. Für seine Freunde war er einfach, der „Gustl“, „Wissen Sie, meine Mutter hat mich immer mit Gustl gerufen, wenn alles in Ordnung war und August, wenn ich etwas angestellt hatte“, pflegte er zu sagen, wenn man ihn förmlich ansprach. Sein ganzes Berufsleben hat der gelernte Maschinenschlosser für Allweiler gearbeitet.

Zum Turnverein kam er erst mit 20 Jahren. Er war begeistert vom Gauturnfest 1950 im Radolfzeller Stadion, das er mit Freunden besucht hatte, und kam über den damaligen Turnwart Franz Fürst in den Verein. Unter dem Trainer Josef Bayer turnte er sich schnell hoch. Im Juni 1951 war er mit der Vereinsriege schon beim Landesturnfest in Offenburg und bald gehörte er auch der Gauturnriege an, in der die besten Turner zusammengefasst waren. Als 23-Jähriger war er schon Vorturner. 1967 folgte die Prüfung als Übungsleiter. Bei einem Turnerausflug lernte er seine spätere Ehefrau Ingrid kennen, die ihm in der Halle immer zur Seite stand. Von 1953 bis 2009 bildete Dieterle Scharen von jungen Turnerinnen und Turner aus, auch die Turnmädchen in Böhringen, die heute im Seniorenalter noch Säulen im dortigen Verein sind. „Gustl konnte die jungen Menschen einfach begeistern und mitnehmen und hatte immer ein offenes Ohr für alle“, sagt seine Frau rückblickend. Nahezu das ganze Familienleben mit den beiden Söhnen, die beide ebenfalls Übungsleiter sind, spielte sich in der Halle ab. „Jetzt kommen die Dieterles wieder mit Sack und Pack“, habe man oft zur Begrüßung gehört. Fit wie ein Turnschuh hat Gustl Dieterle übrigens selbst noch im hohen Alter von 76 Jahren am Landesturnfest 2006 in Heidelberg teilgenommen und dort einen dritten Platz belegt.

Über den Turnverein, der aus der Historie heraus den Hemdglonkerumzug und das Preiskleppern organisierte, kam Gustl Dieterle zum Kleppern. Einhändig kleppern konnte er zwar schon als Bub. Aber erst als er mit 30 Jahren zwei Paar Klepperle bekam, begann er mit zähem Üben, die Kunst synchron beidhändig zu erlernen. Als sich 1968 zum Preiskleppern gerade einmal noch drei Teilnehmer meldeten, nahm er das Übungskleppern unter seine Fittiche. Er fertigte die Klanginstrumente aus Akazien- und Buchenholz teilweise auch selbst und verkaufte sie zum Selbstkostenpreis. „Als wenn er etwas geahnt hätte, hat er noch vor Weihnachten Klepperle für unsere zwei kleinen Enkel gemacht“, erzählt Ingrid Dieterle bewegt. Und auch, dass er 2015 mit Vollgas daran ging, eine Klepperlechronik zu verfassen, wertet sie im Nachhinein als Zeichen. Das umfassende Werk ist letztes Jahr fertig geworden.

Stimmen zu Gustl Dieterle

Axel Tabertshofer , Vorsitzender des TV Radolfzell: „Jeder hat ihn gemocht und respektiert. Er war ein Vorbild in jeder Hinsicht und hat den Verein gelebt, war immer präsent – auch als aufmerksamer Zuschauer bei anderen sportlichen Veranstaltungen. Wir verlieren eine Institution und einen ganz lieben Menschen.“

Vroni Helmlinger , TuS Böhringen: "Für uns Turnmädels von damals war er einfach ein toller Mensch und guter Freund. Er hat uns für den Sport begeistert und dafür gesorgt, dass wir gut zusammenwachsen. Wir sind alle heute noch im Verein aktiv."

Michael Fuchs , Kulturwissenschaftler und Narrizella-Mitglied: "Seit ich denken kann, wurde der Hemdglonkerumzug von Gustl Dieterle angeführt. Immer wieder lief dieser bescheidene Straßennarr mit seinen Klepperle vor dem 'große Maa' durch die Gassen. Im Kindesalter bewunderten wir ihn als heimlichen, väterlichen Fasnetsanführer. Mit Gustl geht ein Stück Radolfzeller Fasnacht verloren."

Bernd Steinhäusler , Ehrenpräsident der Froschenzunft: „Die Zunft hat Gustl Dieterle viel zu verdanken, auch dass das Kleppern wieder im Verein eingeführt wurde. Vor allem aber auch, dass wir die Ratoldusturnhalle als Narrenpalast bekamen. Er war wirklich ein guter Fasnachtsfreund, der das Brauchtum pflegte und immer ein offenes Ohr für uns hatte."

Norbert Lumbe, Laudator bei der Verleihung des SPD-Bürgerpreises: „Ein Mann, der sich über viele Jahrzehnte für die Jugend engagiert hat und immer großes Interesse am gesellschaftlichen und politischen Themen zeigte. Er war ein direkt argumentierender und zupackender Mensch – ein Energiebündel und Sympathieträger."

mit Beisetzung ist am Donnerstag, 18. Mai, 15 Uhr auf dem Waldfriedhof Radolfzell.