Radolfzell Mit dem Holzkoffer ab in den Beruf: 20 Auszubildende legen Gesellenprüfung als Schreiner am BSZ ab

Mit dem Holzkoffer ab in den Beruf: 20 Auszubildende legen Gesellenprüfung als Schreiner am BSZ ab

Eine öffentliche Möbelausstellung an der Schule zeigt nun die Gesellenstücke

Radolfzell – Nicht jeder, der arbeitet, kann die Früchte seines Schaffens sehen. Schreiner jedoch stellen etwas Bleibendes her. 20 Auszubildende legen in diesen Tagen ihre Gesellenprüfung ab. Die Gesellenstücke sind fertig, nun geht es noch darum, sich in der Theorie zu beweisen sowie eine Arbeitsprobe anzufertigen. In achteinhalb Stunden gilt es, einen Holzkoffer in Größe einer Aktentasche herzustellen. An den Ecken muss er handwerklich gezinkt werden, das heißt, die Holzteile greifen wie Zähne ineinander. Hier ist präzise Handarbeit gefragt. Nur die furnierten Seitenteile konnten vorgefertigt mitgebracht werden.

Drei Jahre dauert die Ausbildung. Das erste Ausbildungsjahr verbringen die angehenden Schreiner fast ausschließlich im Berufsschulzentrum Radolfzell (BSZ). Zunächst wird manuell gearbeitet. Am Ende des ersten Ausbildungsjahrs absolvieren die Lehrlinge einen Maschinenkurs. Die Werkstätten im BSZ sind mit allen für den Beruf des Schreiners wichtigen Maschinen ausgestattet. "Und sie sind auf dem neuesten Stand", erklärt der Prüfungsvorsitzende und Schreinermeister Martin Mehne. Durch diese Grundausbildung werde sichergestellt, dass jeder Auszubildende das gesamte Spektrum seines Handwerks kennenlernt, bevor er sich in seinem Ausbildungsbetrieb spezialisiert, fügt Baldur Noebel, Obermeister der Schreinerinnung Konstanz, hinzu.

Der diesjährige Jahrgang sei sehr stark, erzählt Klaus Zimmermann, technischer Leiter der Holzabteilung. Sieben Mädchen sind darunter. In der Feinarbeit und der Kreativität hätten sie oft die Nase vorne, meint der Ausbilder. Die Gesellenstücke zeugen von den Möglichkeiten im Berufsbild eines Schreiners: Schreibtische, Kommoden, Sideboards aus Holz, Metall, Glas, Kunststoffen. Jedes ein Unikat, mit viel Herzblut geschaffen, so Noebel.

Am Sonntag, 9. Juli, von 10 bis 17 Uhr sind die Gesellenstücke und Stücke des zweiten Jahrgangs in der Sporthalle des BSZ zu sehen. Um 11 Uhr verleiht die Schreinerinnung Preise für die beste Gestaltung.