Radolfzell Mirja Boes macht von allem ein bisschen

Mirja Boes singt, tanzt und albert zweieinhalb Stunden lang mit ihrer Band Honkey Donkeys über die Bühne des Milchwerks.

Manche Künstler führt der Weg zurück nach Radolfzell. So auch Mirja Boes, die am Samstagabend mit ihrem aktuellen Programm "Für Geld tun wir alles" zu Gast im Milchwerk war. Wie schon bei ihrem ersten Auftritt im vergangenen Jahr konnte die Frau zusammen mit ihren Musikern auf gut gefüllte Zuschauerreihen blicken. Und das tat sie erstaunlich oft während ihres rund zweieinhalbstündigen Programms. Denn immer wieder forderte Mirja Boes die Hausregie auf, den großen Saal des Veranstaltungshauses zu erhellen, damit sie in Kontakt zu ihrem tendenziell jungen Publikum treten konnte.

Wie der Programmname erahnen lässt, drehte sich inhaltlich vieles um Berufe – oder vielmehr Jobs, in denen Mirja Boes mehr oder weniger einmal tätig war. In einer Pommesbude hat sie es 24 Stunden ausgehalten, in einem McDrive auch nicht viel länger, weil sie sich Späße auf Kosten der Kunden erlaubte. Die Berufserfahrungen der Stand-up-Künstlerin wurden immer wieder durch musikalische Einlagen ihrer Band aufgelockert. Die Honkey Donkeys, wie das versierte Quintett um Mirja Boes heißt, mussten dabei weit über ihre musikalischen Qualitäten hinausgehen. Die eher albernen Tanzeinlagen kamen dennoch gut beim Radolfzeller Publikum an.

Tiefgreifende Erkenntnisse und messerscharfe Beobachtungsgabe muss man bei Mirja Boes ohnehin nicht erwarten. Da rumpelt es mitunter schon mal etwas. Derbe Ausdrücke und kleine Anzüglichkeiten gehören hier zum guten Ton – was der Stimmung im Saal aber keinen Abbruch tut. Vor allem die Sticheleien gegen das in spürbarer Unterzahl vorhandene "starke Geschlecht" sorgen für gute Laune bei den Singles, Partnerinnen und Verheirateten in spe.

Am Ende bleibt offen, was Mirja Boes eigentlich selbst verkörpern möchte – will sie als Musikern (mit durchaus brauchbarer Stimme) oder als Stand-up-Comedian wahrgenommen werden? Dieser Zwiespalt wird auch an anderer Stelle deutlich: Ihr Logo ist ein Piratenkopf mit süßen Zöpfchen.